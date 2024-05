SuperEnalotto da record | centrato il 6 - la vincita è davvero da capogiro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, cos’è successo ad Edoardo Stoppa: fan preoccupati Una sera che cambierà per sempre la vita di qualche italiano, quella del 10 maggio. La notizia, infatti, è di quelle clamorose: è stato realizzato il famigerato 6 al, la combinazione di numeri vincenti che permette al fortunato di turno di portarsi a casa il più alto tra i premi messi a disposizione dal concorso. La cifra è di quelle da, da far girare la testa. Il vincitore delsi è infatti portato a casa la bellezza di 101 milioni di euro. Nel concorso numero 74 di oggi, quello di venerdì 10 maggio 2024, la combinazione vincente è stata 6 – 40 – 80 – 71 – 55 – 20, con il Numero Jolly 12 e il Numero Superstar 75. Un fortunato è riuscito a centrare la sequenza magica, portandosi a casa la ...

