Avellino - il Viceministro Cirielli dà appuntamento al ballotaggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non amiamo le alchimie: se non dovessimo arrivare al ballottaggio con Iandoli, sosterremo chi dirà chiaramente di rappresentare il centrodestra”. Lo dice il Vice Ministro Edmondopresente adall’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia, primo partito di governo che alle amministrative in città corre da sola per non rinunciare al simbolo, quindi non aderendo al patto civico che punta sulla candidatura a sindaco del giornalista Rai Rino Genovese. Al fianco deldel Governo Meloni Ines Fruncillo, presidente del partito e candidata alle Europee, quindi Alberico Gambino, che come Fruncillo è candidato alle europee, il deputato Gianfranco Rotondi, eletto alle politiche in quota Fratelli d’Italia. “Sono un parlamentare, non un dirigente, e ho fatto tutto il possibile per ...