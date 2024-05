A Napoli vinti 101 milioni al Superenalotto - schedina da 2 euro giocata in via Toledo | Forse è un turista

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lavincentein una ricevitoria in via, nel cuore di: jackpot da 101.511.953,21. Riserbo sul fortunato vincitore, che potrebbe essere anche un

Superenalotto milionario Napoli con un 6 del valore di 101.511.953,21 euro . La vincita del Jackpot è stata realizzata a Napoli presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410. È la prima vincita con punti sei del ...

