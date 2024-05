Napoli - sbanca il Superenalotto e vince oltre 100 milioni con una schedina da 2 euro

(Di venerdì 10 maggio 2024)milionariocon un 6 del valore di 101.511.953,21. La vincita del Jackpot è stata realizzata apresso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410. È la prima vincita con punti sei del 2024. Si tratta della nona vincita più alta mai assegnata dalla storia del gioco. La Campania si conferma la regione più fortunata con 20 Jackpot. La sestinante è stata: 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 - SuperStar 75. Il Jackpot è stato centrato con unada soli 2. Con quella di stasera sono 115 i Jackpot assegnati dalla nascita delad oggi. L'ultimo '6' da 85,1diè stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una ...

