Francesca Alotta pubblica il nuovo disco Diversa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Fuori oggi, ildicon dieci brani, alcuni riarrangiati con un quartetto d’archi Venerdì 10 maggio è in uscita in digitale e su CD fisico ilalbum cantautorale di: dieci brani, di cui sette con testo e musica della cantautrice, Avanti a pugni chiusi, Jay, Sai cosa ti dico? Un anno di noi, Vastasa,, Lasciami, Sentimenti, Jay remix. A questi si aggiungono due brani a cuiè molto legata, Un anno di noi (Sanremo ’93) e Sentimenti (ta nel ’92), entrambi prodotti dal grande Bigazzi, con l’arrangiamento speciale e un quartetto d’archi orchestrati da Gabriele Semeraro, con la produzione musicale di ...

Can Yaman , l’affascinante Francesco Demir nella serie tv Viola come il Mare 2, ammette di voler tornare in tv con un nuovo progetto insieme a Francesca Chillemi .

“Sono pronto per un altro bambino“. È la rivelazione del ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini , che questa settimana posa sul settimanale Chi, con la fidanzata Francesca Verdini. E, dopo cinque anni di relazione, racconta senza peli sulla ...

L’Eredità, Donatella indovina la risposta della ghigliottina in soli 5 secondi! - L’Eredità, Donatella indovina la risposta della ghigliottina in soli 5 secondi! - Triello tra Davide, francesca e la campionessa Donatella nella puntata de L'Eredità andata in onda oggi, venerdì 10 maggio 2024, come sempre nel preserale ...

Francesca Secci “ci prova” agli Italiani Master di Nuoto Paralimpico - francesca Secci “ci prova” agli Italiani Master di Nuoto Paralimpico - Più volte campionessa italiana, due partecipazioni alle Paralimpiadi e altri podi a più non posso francesca Secci insiste nel voler regalare nuove emozioni ai suoi amici/tifosi e all’entourage saspino ...

Amadeus e il suo nuovo ruolo sul Nove: un cambiamento epocale per la televisione italiana - Amadeus e il suo nuovo ruolo sul Nove: un cambiamento epocale per la televisione italiana - Amadeus, uno dei conduttori più amati del pubblico italiano, è pronto per una nuova avventura. Dopo settimane di speculazioni, è stato confermato che lascerà la Rai per approdare sul Nove. Ma il suo r ...