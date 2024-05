Jamie Vardy assiste a Como-Cosenza | l’attaccante del Leicester ospite al Sinigaglia VIDEO

(Di venerdì 10 maggio 2024) C’è undi lusso alper, match dell’ultima giornata di Serie B, che può consegnare l’aritmetica promozione alla squadra di Osian Roberts. Si tratta di, attaccante del, icona del titolo di Premier vinto dalla squadra all’epoca allenata da Claudio Ranieri. Nella scorsa estatefu accostato sul mercato proprio al. Presente anche Thierry Henry, ma in questo caso non è una sorpresa: il leggendario fuoriclasse ex Barcellona e Arsenal è tra gli azionisti del club.Hi @7 ? ? Stadiopic.twitter.com/a1ab5WZmJw — Lega B (@Lega B) May 10, 2024 SportFace.

