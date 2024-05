Gli studenti nelle tende fuori dalle Università - si allarga la protesta pro Palestina da Milano a Napoli La lettera al governo – Il video

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sulla scia delle proteste negli Stati Uniti e nel Regno Unito, anche in Italia sbarcano ledegliper chiedere di fermare le collaborazioni con il mondo accademico israeliano. A dare il via alla mobilitazione, che finora ha visto la partecipazione di, Bologna,, Padova, Palermo e Roma, è stato il gruppo Giovani Palestinesi. Alla Statale diè stata appesa un’imponente bandiera della, attualmente sospesa al colonnato centrale dell’ateneo. Su una delle balconate è stato poi esposto uno striscione che dichiara: «Fermiamo il massacro del popolo palestinese». In una nota, i manifestanti annunciano: «La nostra volontà è chiara:Israele dalla Statale di ...

