Estrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 10 maggio 2024 | i numeri vincenti

(Di venerdì 10 maggio 2024) , per i concorsi di, SuperEnae 10e.

La schedina vincente giocata in una ricevitoria in via Toledo , nel cuore di Napoli : jackpot da 101.511.953,21 euro . Riserbo sul fortunato vincitore, che potrebbe essere anche un turista.Continua a leggere

