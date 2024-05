SuperEnalotto - centrato il ‘6’ da 101 milioni di euro

(Di venerdì 10 maggio 2024) La schedina è stata giocata a Napoli Oltre 101di. E' la vincita stellare che il fortunato giocatore si porta a casa oggi, venerdì 10 maggio, dopo averil '6' nell'estrazione del. La schedina vincente è stata giocata a Napoli, presso il tabaccaio in Via Toledo ex via Roma al civico

Superenalotto, centrato il 6 da 100 milioni a Napoli: il biglietto acquistato ai Quartieri Spagnoli, ecco la combinazione vincente - superenalotto, centrato il 6 da 100 milioni a Napoli: il biglietto acquistato ai Quartieri Spagnoli, ecco la combinazione vincente - superenalotto, centrato il 6 da 100 milioni a Napoli. Ecco la combinazione vincente: 6 40 80 71 55 20, numero Jolly 12, Superstar 75. Concorso superenalotto/SuperStar n.74 Combinazione Vincente 6, 20, ...

A Napoli vinti 101 milioni al Superenalotto, schedina da 2 euro giocata in via Toledo: “Forse è un turista” - A Napoli vinti 101 milioni al superenalotto, schedina da 2 euro giocata in via Toledo: “Forse è un turista” - La schedina vincente giocata in una ricevitoria in via Toledo, nel cuore di Napoli: jackpot da 101.511.953,21 euro. Riserbo sul fortunato vincitore, che potrebbe essere anche un turista.