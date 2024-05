Malfunzionamenti parcometri strisce blu - Napoletano interroga Sindaco e Giunta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 10 maggio 2024) Contravvenzione per un importo di 42 euro pagate nonostante l’errato inserimento del numero di targa nel parcometro. Su questi fatti il consigliere comunale Pasquale Napolitano ha presentato Question time aldi Caserta, Carlo Marino, e alla. Nelle premesse il consigliereafferma che – “il sistema di pagamento della sosta tramiterichiede l’inserimento della targa del veicolo; da quanto appreso dalla stampa locale e da testate web, diversi cittadini sono stati multati avendo regolarmente pagato la sosta per il proprio veicolo indicando però erroneamente il numero di targa” – e che – “in caso di erroneo inserimento della targa le multe in questione ammontano a 42 euro, una cifra considerevole per un errore involontario” considerato che “l’errore nell’inserimento della targa può essere ...