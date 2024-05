Mbappé lascia il Psg | Ho bisogno di nuove sfide

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'attaccante francese lo ha ufficializzato con un video pubblicato sui suoi social Come previsto, Kyliane il Paris Saint-Germain si sono detti addio. L'attaccante francese lo ha ufficializzato con un video pubblicato sui suoi social, in cui annuncia la fine della sua avventura con il club parigino, eliminato dal Borussia Dortmund nelle semifinali di

Il presidente francese , Emmanuel Macron , ha recentemente dichiarato di aver parlato con ‘il club ’ di Kylian Mbappé per fargli disputare i Giochi Olimpici di quest’estate: “Ho esercitato la massima pressione su quello che si ritiene essere il club ...

Mbappè dà l'addio al PSG: 'Non rinnoverò, è il momento per...' - ... è il momento per una nuova sfida' Con un video sui propri canali social, Kylian Mbappé ha ... tanti anni dove ho avuto la possibilità e il grande onore di essere un membro del più grande club francese, ...