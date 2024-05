Tornano gli appuntamenti di Bibliofestival in 24 comuni della provincia

Tensione alla manifestazione contro gli Stati Generali della Natalità - Tensione alla manifestazione contro gli Stati Generali della Natalità - Per gli organizzatori degli Stati Generali della Natalità “si è verificata una carica da parte della polizia” ma “al momento la situazione è tranquilla ed è tornata alla normalità”.

Stati generali della Natalità, al corteo a Roma scontri tra manifestanti e polizia - Stati generali della Natalità, al corteo a Roma scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Stati generali della Natalità, al corteo a Roma scontri tra manifestanti e polizia ...

Bologna Wine Week. Tornano i calici in centro - Bologna Wine Week. tornano i calici in centro - Dal 17 al 19 maggio in piazza Minghetti, dopo l’anteprima a Palazzo Isolani. In vetrina circa 25 cantine, confermati anche i talk e i concerti live.