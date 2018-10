Bergamo | morto travolto da un treno Sospese le corse per Ponte San Pietro

Gazzaniga (Bergamo) - scontro tra bus all’uscita da scuola : morto un ragazzino. L’incidente ripreso da uno studente : Un video è stato girato con il cellulare da uno studente nel momento in cui si è verificato l’incidente che ha coinvolto tre ragazzini, uno dei quali è morto e due sono rimasti feriti. Lo scontro tra due autobus di linea avvenuto intorno alle 13 di lunedì 24 settembre all’uscita dalle scuole, alla stazione di Gazzaniga, nel Bergamasco, in un momento di grande traffico e in una zona particolarmente frequentata. L'articolo Gazzaniga ...