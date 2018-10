NBA – Cosa può fermare gli Warriors? Barkley non ha dubbi | “infortuni | uragani o…

NBA – Carmelo Anthony bacchetta i Rockets : “abbiamo difeso male - ecco cosa è andato storto” : Carmelo Anthony, alla prima (dalla panchina) con i Rockets, ha qualcosa da ridire sul sistema difensivo della squadra Accolto con un lungo applauso dal pubblico di Houston, Carmelo Anthony sembra essersi messo al servizio degli Houston Rockets, entrando per la prima volta in carriera dalla panchina, nell’esordio stagionale con la franchigia texana. Nonostante questo però, i Rockets sono andati in contro ad una sonora sconfitta, ...

NBA – Embiid striglia i Sixers : “i Celtics ci prendono sempre a calci in culo - questa cosa deve finire” : Joel Embiid striglia i Sixers dopo la sconfitta all’esordio in regular season contro i Celtics: la stella di Philadelphia vuole invertire il trend negativo contro Boston Esordio in regular season da dimenticare per Philadelphia. Nella opening night, i Sixers sono stati sconfitti nettamente a Boston per 105-87, travolti da Jayson Tatum e compagni nella sfida che, a detta di tutti, dovrebbe regalare la finalista ad Est, Raptors permettendo. ...

NBA - da LeBron a Curry - tutti vicini a Dejounte Murray : cosa cambia ora per gli Spurs? : "Sono pronto a essere il leader di questa squadra. Sono nato leader". Dejounte Murray si era presentato così al via della stagione, la sua terza nella lega ma la prima senza più l'ombra , comunque ...

NBA - Los Angeles Lakers : cosa pensa LeBron James dei suoi nuovi compagni? : L'inizio di luglio appare ormai lontano nella memoria di molti, figurarsi in quella di chi da quel momento ha dovuto nuovamente caricarsi le aspettative di tutto il mondo NBA sulle spalle dopo aver scelto di indossare una delle maglie più pesanti dell'intera Lega. La curiosità in quei giorni però si spostò rapidamente da LeBron James ai suoi nuovi compagni di ...

Media Day NBA – Il retroscena di Kawhi Leonard “trade con i Raptors? Ecco cosa ho fatto appena l’ho saputo” : Kawhi Leonard protagonista del Media day dei Toronto Raptors: la stella della franchigia canadese è tornato a parlare del suo addio agli Spurs, concentradosi poi sugli obiettivi stagionali Nella giornata di ieri, le franchigie NBA hanno effettuato il classico Media day, l’incontro con i giornalisti per parlare della stagione che verrà. Kawhi Leonard è stato il grande protagonista della conferenza stampa dei Toronto Raptors, una delle ...

NBA – New York in fiducia - il presidente dei Mills non ha dubbi : “qualcosa sta cambiando in casa Knicks” : Il presidente dei New York Knicks, Steve Mills, ha speso delle belle parole per la nuova atmosfera che si respira intorno alla squadra: l’arrivo di coach Fizdale e le nuove aggiunte al roster fanno ben sperare Dopo alcune stagioni a dir poco pessime, in casa New York Knicks sembra si respiri aria nuova, aria di cambiamento. L’arrivo di coach Fizdale, i suoi metodi tesi a creare la coesione del gruppo che tanto è mancata nelle scorse ...

NBA - Dwyane Wade annuncia il suo futuro : “ecco cosa ho deciso” [VIDEO] : Dwyane Wade ha fatto sapere al mondo la propria decisione in merito alla prossima stagione NBA, i dettagli “One Last Dance“. Con questo breve tweet a corredo di una foto in maglia Heat, Dwyane Wade annuncia la sua firma con Miami, ancora per una stagione. La sua presenza quest’anno nel roster degli Heat sembrava essere a rischio, con l’ipotesi ritiro che sembrava essere molto probabile. Flash però ha deciso di ...

NBA – Damian Lillard fa impazzire i fan dei Blazers : “io qui a vita? Vi dico una cosa importante” : Damian Lillard fa impazzire i fan dei Portland Blazers: la stella della squadra giura amore eterno alla franchigia Di bandiere nello sport ne sono rimaste ormai poche, e anche l’NBA non fa certo eccezione. Sempre più giocatori cambiano franchigia alla ricerca della gloria, di un anello, o di un contrattone che li renda felici. Sono davvero pochi quelli che giurano amore eterno al proprio team. Damian Lillard vuole essere uno di ...

NBA – Il BC Prienai attacca la famiglia Ball : “volevano distruggere il nostro club - ecco cosa hanno fatto” : Il BC Prienai attacca la famiglia Ball dopo l’addio: LaVar e i figli avrebbero cercato di distruggere il club lituano La parentesi in Lituania della famiglia Ball non è andata secondo i piani. LiAngelo e LaMelo Ball non sono stati dei ‘crack’ del campionato, non hanno trascinato la squadra verso traguardi inimmaginabili e, per quanto riguarda il maggiore dei due fratelli, l’esperienza europea non gli è valsa la ...