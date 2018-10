Niente tappa comasca per Sferaebbasta Solo palazzetti per il Popstar tour 2019

Vuelta – Niente bis alla sesta tappa per Elia Viviani - il ciclista rammaricato : “l’abbiamo buttata via” : Niente da fare per Elia Viviani alla sesta tappa con arrivo in volata della Vuelta di Spagna 2018: il corridore italiano deve accontentarsi di un terzo posto Elia Viviani pare deciso a fare una bella figura alla Vuelta di Spagna 2018. Dopo la volata vittoriosa sul traguardo della terza tappa con arrivo a Alhaurin de la Torre però ieri non è andata così bene al ciclista della Quick-Step Floors. Arrivato terzo a San Javier, dietro Nacer ...