Eva Henger | Francesco Monte? Ancora interessato a Cecilia Rodriguez

Eva Henger ancora contro Francesco Monte : “È un ragazzo ribelle” : Le ultime dichiarazioni di Eva Henger su Francesco Monte al Grande Fratello Vip Eva Henger è tornata ad attaccare Francesco Monte, attualmente protagonista del Grande Fratello Vip. Come già ammesso a Domenica Live, l’ungherese non ha apprezzato la scelta di Mediaset di inserire il tarantino nel cast del reality show di Ilary Blasi. Ed Eva […] L'articolo Eva Henger ancora contro Francesco Monte: “È un ragazzo ribelle” ...

Eva Henger a Domenica Live vs Francesco Monte : “Le denunce arrivano - quando vengono fatte” VIDEO : Eva Henger a Domenica Live ha lanciato una nuova frecciatina a Francesco Monte per il famoso canna gate. Cosa è accaduto nello studio di Barbara d’Urso durante la puntata in onda Domenica 14 ottobre 2018 su Canale 5? Ebbene l’attrice ed ex naufraga è stata chiamata a parlare delle accuse mosse da Miriana Trevisan al marito, Massimo Caroletti e a commentare il processo in corso. Parlando di questo, però, la Henger ha colto ...

Eva Henger a Domenica Live : "Miriana Trevisan rinviata a giudizio - ovvio... Massimiliano Caroletti subì un attacco mediatico" : Eva Henger ha preso parte ad un dibattito dedicato ai "Vip sotto accusa" andato in onda oggi, Domenica 14 ottobre 2018, su Canale 5, durante la puntata di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso.La showgirl ungherese ha commentato la notizia recente riguardante Miriana Trevisan, rinviata a giudizio con l'accusa di diffamazione ai danni del produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger.prosegui la ...

Eva Henger contro Miriana Trevisan/ “Molestie? Mio marito è finito nella bufera per lei” (Domenica Live) : Eva Henger contro Miriana Trevisan a Domenica Live: “Molestie? Mio marito è finito nella bufera per lei”. Il produttore Massimiliano Caroletti ha denunciato la showgirl per diffamazione(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:42:00 GMT)

Il marito di Eva Henger trascina in tribunale Miriana Trevisan : ... proprio tu, quella giusta per quel personaggio, poi 'dobbiamo parlarne più intensamente nel mio albergo, ho una suite', ti dice il regista italiano osannato nel mondo. E tu ancora provi a ...

Miriana Trevisan : accusò il marito di Eva Henger di molestie - ecco com’è andata a finire : Finale con sorpresa, decisamente non gradita, per il #MeToo all’italiana firmato da Miriana Trevisan. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ed ex volto di “Non è la Rai” finirà a processo con l’accusa di diffamazione. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 12 marzo. Poco meno di un anno la Trevisan lanciò accuse di molestie nel mondo dello spettacolo facendo il nome del produttore ...

Domenica Live - Eva Henger : «Non mi è arrivata nessuna denuncia da Monte. Mi dicono che ha bestemmiato - vediamo se anche stavolta non ci sono le prove» : Eva Henger a Domenica Live La nuova edizione di Grande Fratello Vip sembra essere sempre più uno spin off dei reality show andati in onda in precedenza su Canale 5. Comune denominatore è Francesco Monte: al GF Vip lo scorso anno per sancire la fine dell’amore con Cecilia Rodriguez e protagonista del cannagate a L’isola dei Famosi 2018. Francesco, nel corso di un dialogo con Ivan Cattaneo, ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto a ...

FRANCESCO MONTE “HA BESTEMMIATO”?/Eva Henger chiede la squalifica : nessun provvedimento! (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE ha bestemmiato nella Casa del Grande Fratello Vip 3? Le accuse di Eva Henger: squalificato dal reality dopo il caso canna-gate all'Isola?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Francesco Monte “ha bestemmiato” : Eva Henger vuole la squalifica/ “Ci sono le prove?” (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte ha bestemmiato nella Casa del Grande Fratello Vip 3? Le accuse di Eva Henger: squalificato dal reality dopo il caso canna-gate all'Isola?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 06:15:00 GMT)

Eva Henger torna a parlare di Francesco : ‘Mi deve ringraziare’ : A quanto pare non si è ancora conclusa in modo definitivo la vicenda sul ‘canna-gate’, denunciata da Eva Henger e che ha visto protagonista Francesco Monte nella passata edizione dell’Isola dei Famosi. Quest’ultima, anche se l’ex tronista si trova nella casa del reality show “Grande Fratello Vip”, continua a scagliarsi contro il giovane. Per l’ennesima volta l’ex moglie di Riccardo Schicchi, dal salotto televisivo di Barbara D’Urso, ha attaccato ...

Grande Fratello Vip - 'ha bestemmiato' : Eva Henger a Domenica Live fa cacciare un concorrente? : Scatenatissima Eva Henger da Barbara D'Urso . La ex pornostar ha lanciato un siluro in diretta a Domenica Live contro Francesco Monte , forse per farlo squalificare dal Grande Fratello Vip : ' Ha ...

Eva Henger a Domenica Live : “Francesco Monte mi deve ringraziare” : Domenica Live, Eva Henger parla di Francesco Monte: la frecciatina sul Grande Fratello Vip Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte dopo che il tarantino ha affrontato il discorso del canna-gate al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rivelato ai suoi coinquilini di aver proceduto per vie legali dopo quanto […] L'articolo Eva Henger a Domenica Live: “Francesco Monte mi deve ringraziare” ...

Eva Henger a Domenica Live : nuovo attacco a Francesco Monte (VIDEO) : Eva Henger a Domenica Live è tornata a parlare di Francesco Monte. Dopo l’intervento dell settimana scorsa la nuova opinionista di Barbara d’Urso ha parlato dell’ex tronista senza mezzi termini, chiarito le affermazioni fatte da Monte nella casa del GF Vip 3 e sferrato un nuovo attacco. Ecco cosa è successo nello studio del contenitore pomeridiano di Canale 5. Eva Henger a Domenica Live: il canna-gate Nella casa del GF Vip 3 ...

Domenica Live - Eva Henger scatenata parla di Francesco Monte : “Al GFVIP grazie anche a me” : Eva Henger a Domenica Live torna a parlare di Francesco Monte e Canna-Gate Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte. Durante la puntata di Domenica Live del 7 ottobre è stato affrontato il tanto chiacchierato “canna-gate”. Ciò è avvenuto perché Francesco Monte, nella casa del Grande Fratello Vip in cui si trova ora, ha parlato della storia che l’ha coinvolto mesi fa a L’Isola dei Famosi. Il ragazzo ha fatto diversi riferimenti ...