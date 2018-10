All' asta il casco di Ayrton Senna

Manovra - Oettinger : «L'Ue la respingerà». Salvini : «Schulz non si fida? Basta lezioni dai fAlliti di Berlino» : «La commissione Ue rigetterà la Manovra del bilancio italiano». Lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, attraverso ilsito dello Spiegel on line. Una lettera...

Salvini All'attacco : 'Con noi basta fantocci manipolati da Bruxelles' : 'A proposito dell'Italia vorrei dire che per l'economia e l'unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato concordato venga rispettato. I criteri di Maastricht valgono per tutti' , ...

Sfera Ebbasta esce Allo scoperto con Taylor Mega : Sfera Ebbasta è il re della trap, lei Taylor Mega, influencer con foto da bollino rosso”, è la modella che secondo indiscrezioni avrebbe fatto girare la testa a Flavio Briatore la scorsa estate. I due, pizzicati insieme in una notte milanese, formano una coppia esplosiva. “Diva e Donna” mostra le immagini del loro appuntamento, tra baci e rose rosse e una cenetta romantica in un ristorante di lusso. Secondo il settimanale, Sfera Ebbasta ...

Ayrton Senna : una collezione privata All’asta : Ayrton Senna da Silva è un’icona della storia della Formula 1. Sul sito di aste online Catawiki è possibile prendere parte a diverse aste di memorabilia della carriera del campione brasiliano: una collezione rara che include più di 250 pezzi unici per un valore di circa 1.000.000 €, che hanno fatto parte di una collezione […] L'articolo Ayrton Senna: una collezione privata all’asta sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

MANOVRA - JUNCKER BOCCIA L’ITALIA/ Ultime notizie - Salvini : “basta con fantocci manipolati dAll’Ue” : MANOVRA BOCCIAta dall'Europa: JUNCKER, "deviazione inaccettabile" replica Salvini, "pregiudizi politici". Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro l'Italia(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:44:00 GMT)

'Facciamo sesso - bastano 10 euro' - ma era una truffa All'anziano : rom incastrata : Foglio di via ad una donna che, ad Avezzano, prometteva sesso agli anziani per poi derubarli. Una rom, S.R., 34 anni, residente nei campi rom romani, è stata raggiunta dal provvedimento della durata ...

Accadde oggi : nel 2000 la devastante Alluvione nel Nord-Ovest - che coprì d’acqua Piemonte - Lombardia - Liguria e VAlle d’Aosta : Ancora la ricordiamo tutti. Chi l’ha vista solo in televisione e chi invece l’ha vissuta personalmente. Era il 13 ottobre 2000 quando sulle regioni del Nord-Ovest iniziò a piovere a ridotto. Il maltempo durò ben tre giorni, durante i quali l’acqua si abbatté a terra senza tregua. Solo il 16 ottobre, quando le nuvole iniziarono a dissiparsi, si poté iniziare a tirare le somme di uno dei più grandi disastri che abbiano colpito la zona in tempi ...

Astaldi - scende in campo Cdp Allo studio le mosse con Salini : Ci potrebbe essere Cassa Depositi e Prestiti nel futuro di Astaldi. Il costruttore finito a un passo dal fallimento dopo il mancato aumento di capitale e in attesa oggi della decisione del tribunale sul concordato in bianco, potrebbe essere salvato per diretto intervento dello Stato ancor prima che di Salini Impregilo. Segui su affaritaliani.it

Liberarsi dAlla cimice verde è possibile. Ecco come - basta poco : Dopo le mosche, di cui un antico proverbio dice che Dio le abbia fatte dimenticandosi poi il perché, sono l’insetto meno amato dagli uomini, è la cimice verde conosciuta da tutti per il suo odore fastidioso. Con l’arrivo dell’autunno l’invasione delle cimici verdi che, attratte dal calore, tendono a entrare in casa, magari nascoste attraverso i panni stesi è una costante. Tenerle lontane è possibile, anche senza arrecare danno ...

Lino Guanciale conferma : “Dopo L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2 - basta fiction”. Un addio o una lunga pausa? : Dopo Non Dirlo al Mio Capo 2, Lino Guanciale torna con L'Allieva 2, su Rai1 dal 25 ottobre. La seconda stagione della fiction basata sulla saga letteraria di Alessia Gazzola andrà in onda dal 25 ottobre con sei serate consecutive. Alla fine del primo ciclo di episodio, Claudio (Guanciale) aveva dichiarato ad Alice (Alessandra Mastronardi) il suo amore. Lei, divisa tra il reporter Arthur e il sentimento per il il dottor Conforti, sceglie di ...

#AmiatAutunno : un ricco fine settimana All'insegna di castagne e funghi : Non mancheranno gli spettacoli per grandi e piccini. Castagna protagonista anche a Santa Fiora, dove il 20 e il 21 ottobre si svolge la 'Sagra del Marrone Santafiorese' dedicata ancora una volta al ...

Euforia - il nuovo film della Golino con Scamarcio e Mastandrea fratelli diversi. E riuniti dAlla malattia : Due fratelli distanti. Per modo di vivere, per concezione del mondo, per possibilità economiche. Entrambi guardano la vita da una certa distanza perché si sono persi. Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti di Euforia, secondo film da regista ...