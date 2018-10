L' Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di persone a rischio povertà

Elezioni Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia/ “Da Presidente - subito Battisti estradato in Italia” : Elezioni Brasile, Jair Bolsonaro ringrazia Salvini e rilancia l'assist al nostro Paese: "da Presidente eletto, subito Cesare Battisti sarà estradato in Italia"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due Italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini

Meteo : l'Italia sta per entrare in una fase di instabilità : ... dove andranno gli italiani nel 2019 I video più visti Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York A Mont-Saint ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia - Cina - Serbia - Olanda : chi vincerà il titolo? Lotta totale tra quattro colossi : Italia, Cina, Serbia, Olanda. Chi vincerà i Mondiali 2018 di Volley femminile? Sono rimaste quattro squadre in corsa per il titolo iridato, le formazioni che si sono messe maggiormente in luce nell’arco di queste due abbondanti settimane di gara sono riuscite ad arrivare alla Final Four che si disputerà a Yokohama (Giappone) il 19-20 ottobre. Rispetto ai pronostici della vigilia, sono rimaste escluse gli USA detentori del trofeo, la ...

Versace e gli altri marchi Italiani acquisiti da gruppi stranieri : Il marchio Versace diventa americano. La notizia dell’acquisizione dello storico brand tricolore da parte dell’azienda statunitense Michael Kors, arrivata all’indomani dell’ultima settimana della moda di Milano, ha scatenato il malumore di chi ha visto in questa cessione l’ennesimo tassello finito in mani straniere del glorioso made in Italy. Già, perché Versace, che almeno sul fronte creativo continuerà a essere ...

Salute : Guselkumab disponibile in Italia per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave : Guselkumab disponibile in Italia per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave: se ne parlerà il 24 Ottobre 2018 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61 a Milano. L'articolo Salute: Guselkumab disponibile in Italia per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave sembra essere il primo su Meteo Web.

La sfida teatrale più amata d'Italia - torna sul palco del Teatro di Rebecca a Perugia : Gli spettacoli della rassegna oltre ad emozionare e divertire possono accendere il desiderio di provare l'emozione di salire sul palco ad inventare storie usando solo la propria fantasia: per chi ...

AlItalia : Primanni (Excellence Consulting) - polo con Fs nostra proposta : Roma, 16 ott. (Labitalia) - Maurizio Primanni, ceo della società Excellence Consulting, ricorda ch[...]

Juncker : la deviazione Italiana inaccettabile da altri | Di Maio : "Tra poco scade - avanti" : Nelle intenzioni del governo la pressione fiscale si attesterà nel 2018 al 41,8% del Pil per confermarsi allo stesso livello anche nel 2019, a manovra fatta.

Cesana - la Procura di Torino indaga : l’ipotesi di reato è trasporto illegale di stranieri in Italia : trasporto di stranieri nel territorio dello Stato con atti diretti ad assicurarne illegalmente l’ingresso in territorio dello Stato. Il Procuratore di Torino Armando Spataro ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti per i fatti di Cesana. Il titolo di reato è la violazione dell’articolo 12 comma 3 del Decreto Legislativo numero 286 del 25 lug...

Paura in una scuola Italiana. 1.500 studenti evacuati d’urgenza. 25 le persone trasportate in ospedale. Ora finalmente si scopre cosa è successo : È successo quello che non doveva succedere all’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana dove sono stati evacuati 1500 studenti. A metà mattina la scuola è stata evacuata dopo che alcuni studenti hanno iniziato ad avvertire dei malori e difficoltà a respirare. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Ventidue ragazzi sono stati portati al pronto soccorso. In base ai primi rilievi dei militari, pare che a causare ...

‘Tradito dall’Italia ed emigrato in Germania - torno a casa grazie ai tedeschi’ : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sicilia 2012: avevo una piccola attività, dei dipendenti e davo lavoro a un paio di famiglie. La crisi mi ha trasformato in un reietto, costretto a ...

Italia - Mancini : "Non esiste il problema centravanti" : Il ct torna sulla vittoria contro la Polonia: "Voglio una squadra sempre offensiva. I ragazzi meritavano una gioia"