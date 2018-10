L’intervista | Loredana Bertè | ‘Io e Mimì pativamo la fame’

tvzap.kataweb

: .@LoredanaBerte sarà la protagonista della prossima puntata de #Lintervista di @Costanzo! Appuntamento giovedì in s… - WittyTV : .@LoredanaBerte sarà la protagonista della prossima puntata de #Lintervista di @Costanzo! Appuntamento giovedì in s… - mattinodinapoli : L'intervista, Loredana Bertè e la lite con Renato Zero: un filmato dal passato spiega cosa accadde - Costanzo : L'infanzia, il ricordo di Mia Martini, l'incontro con Andy Warhol, gli amori, la carriera discografica... Se vi sie… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ospite della puntata de L’intervista di Maurizio Costanzo in onda giovedì 11 ottobre in seconda serata su Canale 5 l’artista più eclettica, innovativa e controversa della musica italiana, la donna che nel nostro Paese ha osato di più dettando mode e tendenze:. La regina del rock italiano si racconta in un incontro intimo e intenso scandito dalle immagini più rappresentative della sua vita. Dalla difficilissima infanzia alla tragedia del suicidio della sorella, dall’amore problematico con Borg al rapporto con Andy Warhol., l’infanzia e la fame Costanzo: Cosa è la regola del niente?: E’ che non avevamo niente. I miei genitori erano degli statali: mio padre preside, il classico padre padrone… Costanzo: parliamone un attimo…: … è una ferita troppo profonda che è restata dentro di me per sempre, ho visto ...