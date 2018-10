Nuoto | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Thomas Ceccon e Federico Burdisso in

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Thomas Ceccon e Anna Pirovano a caccia delle medaglie nel Nuoto - Assunta Cennamo ci prova nel taekwondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Ancora tante emozioni ci attendono oggi, con l’Italia che proverà a conquistare le medaglie in diverse specialità. Nel nuoto Thomas Ceccon e Anna Pirovano sono pronti ad essere protagonisti, nel taekwondo proverà a lottare per il podio Assunta Cennamo, mentre nell’arrampicata sportiva troveremo Filip Schenk. Italia ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 - Marco De Tullio : “L’argento è stato un’emozione incredibile - sogno di andare a Tokyo 2020” : Marco De Tullio è una delle grandi rivelazioni nel Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 18enne barese ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 stile libero con il tempo di 3’48?55, decima prestazione italiana di sempre. Un grande talento che si è raccontato alla Repubblica di Bari, partendo dalla gara olimpica: “Ho provato un’emozione incredibile, ma potevo vincere. Sono arrivato a mezzo secondo ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon a caccia del doppio podio - Anna Pirovano sogna nei 100 rana : Quarta giornata di gare nella piscina di Buenos Aires. Le Olimpiadi Giovanili 2018 sono entrate nella seconda parte del loro percorso e l’Italia ha ancora delle cartucce da sparare per rendere ulteriormente fruttuosa questa spedizione. Spetterà ai soliti noti far vedere qualcosa di speciale nelle acque argentine, palcoscenico ideale per rilanciare in vista di quel che sarà nel mondo dei grandi. E allora Thomas Ceccon, le sue chance da ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso e la 4×100 sl uomini di bronzo a Buenos Aires : E’ andata in archivio la terza giornata di gare nella piscina di Buenos Aires (Argentina), valevole per i Giochi Olimpici Giovanili 2018. L’Italia del Nuoto si è fatta valere anche oggi con risultati rilevanti, a testimonianza dell’ottimo rendimento della nostra compagine. Partiamo dai 100 farfalla uomini dove il nostro Federico Burdisso ha ottenuto un prestigioso bronzo con il crono di 52″42. Una gara coraggiosa quella ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Fantastico oro nel canottaggio col due senza maschile di Zamariola-Castelnovo!!! Ceccon e Pirovano avanzano nel Nuoto

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : ottimo Ceccon nei 50 dorso e nei 50 sl. Bene Anna Pirovano nei 100 rana : Terza giornata di batterie nella piscina argentina di Buenos Aires, valevole per le Olimpiadi Giovanili 2018 di Nuoto. I fari del Bel Paese erano puntati sui nuovi “Gemelli Diversi“ Thomas Ceccon e Federico Burdisso, che qualche segnale in questa rassegna a Cinque Cerchi lo hanno già dato, oltre che sulla giovane Anna Pirovano. Il vicentino, reduce dall’argento dei 200 misti e dal bronzo dei 100 dorso di ieri, è tornato sul ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon e Federico Burdisso - i nuovi “Gemelli Diversi” desiderosi di stupire : Si scorre la startlist delle specialità odierne nel programma del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la coppia Thomas Ceccon/Federico Burdisso è pronta per regalarci qualcosa di speciale. Il vicentino, argento e bronzo ieri nei 200 misti e nei 100 dorso, vuol confermare le sue eccezionali qualità anche nelle batterie dei 50 dorso e dei 50 stile libero. Due prove in cui l’esplosività muscolare e il saper ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon conquista due medaglie - Burdisso in finale nei 100 farfalla. I risultati e i podi di oggi : Seconda giornata di gare per il Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Nella tarda serata italiana si sono assegnate le medaglie e c’è stata gloria anche per l’Italia. 100 METRI DORSO (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo. 200 METRI MISTI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca, Thomas Ceccon ha conquistato ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon concede il bis! ARGENTO nei 200 misti : Thomas Ceccon è insaziabile in questa seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Nella piscina argentina, sede delle gare di Nuoto a Cinque Cerchi, il vicentino concede il bis e, dopo aver ottenuto il bronzo nei 100 dorso, si prende anche l’ARGENTO nei 200 misti, a chiosa di questo day-2. Una gara interpretata con grande autorevolezza. Dalla corsia 1 Thomas ha imposto un ritmo sostenuto fin dal primo 50 metri, secondo ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : super Thomas Ceccon nei 100 dorso! Bronzo per il talentuoso vicentino : Un grande Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso alle Olimpiadi Giovanili 2018 in Argentina. Nella piscina di Buenos Aires il talentuoso vicentino ha ottenuto la medaglia di Bronzo nell’atto conclusivo delle due vasche siglando il nuovo record italiano juniores di 53″65, migliorando di due decimi il limite che già gli apparteneva (53″85 a Glasgow). Una gara estremamente intelligente quella del 17enne veneto, protagonista di ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon in finale nei 200 misti - bene Burdisso nelle batterie dei 100 farfalla : Seconda giornata di batterie nell’impianto argentino di Buenos Aires dedicato alle gare del Nuoto in piscina in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Andiamo a raccontarvi cosa le heat mattutine sudamericane hanno riservato in chiave italiana. Nei 200 misti uomini Thomas Ceccon ha staccato il biglietto per la finale. Il classe 2001 vicentino, non impressionando più di tanto ad onor del vero, ha siglato il settimo crono complessivo ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon - Federico Burdisso e Marco De Tullio pronti a stupire nella seconda giornata : seconda giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e il Nuoto è pronto per tornare in scena nella piscina sudamericana per animare la scena. Un programma in cui gli azzurri saranno pronti a regalarci emozioni. Thomas Ceccon potrebbe essere il faro di questo day-2. Il poliedrico vicentino sarà al via sia della finale dei 100 dorso che nelle batterie dei 200 misti per conquistare il pass per l’atto conclusivo. ...