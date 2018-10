Il festival della carne dei cani | Le Iene e Il Fatto mostrano l' assurda mattanza degli

Il festival della carne dei cani - Le Iene mostrano l'assurda mattanza degli animali : Sono immagini drammatiche, orribili, difficili da guardare. Ma fanno nuova luce su una pratica terribile che, annualmente, indigna gran parte del mondo. E' la mattanza dei cani in atto a Yulin, in Cina, dove tutti gli anni migliaia di cani ma anche di gatti vengono macellati per poi essere mangiati. In questa località ubicata nel sud del Paese ...

Al via la seconda edizione del festival della Cooperazione internazionale : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Nonsolobirra festival della Birra Artigianale : NonsoloBirra Festival è un evento dedicato esclusivamente al mondo della Birra Artigianale, si propone come vetrina di birrifici italiani e, soprattutto, come importante momento di incontro tra ...

Nell'ambito del festival della Diplomazia : 1988-2018 Ambiente - Cambiamenti climatici - Acqua. le Sfide della Diplomazia sulla scena italiana e ... : Se, però, il ruolo ricoperto dai media è di primaria importanza per dare forma all'opinione pubblica su questi temi e fare da tramite tra il mondo della scienza e quello della politica e dell'...

Torna il festival della Partecipazione - 11-14 ottobre all'Aquila : Torna la fabbrica di idee per costruire le nuove forme della politica, dell'attivismo e della cittadinanza: quattro giorni di conferenze, laboratori, dibattiti, concerti, spettacoli, più di 300 ospiti e oltre 50 eventi daranno nuova vita, dall'11 al 14 ottobre, ...

Al festival della Scienza di Genova tira aria di “Cambiamenti” : Presentata ieri a Roma, nell’aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la 16ª edizione del Festival della Scienza di Genova, l’annuale appuntamento con la Scienza rivolto a tutte le fasce d’età. Dal 25 ottobre al 4 novembre 2018 Genova – riporta Global Science – accoglierà 129 incontri, 13 spettacoli e 123 eventi unificati dal tema dei Cambiamenti. Scienza e tecnologia, come volano del cambiamento e dell’innovazione, ...

festival della scienza : un'anteprima della 16esima edizione : Il calendario, ad oggi, prevede ben 265 appuntamenti, scanditi in 129 incontri, 13 spettacoli e 123 eventi che si terranno in varie location di spicco, distribuite nel centro della città. Il tema ...

L'AQUILA : QUATTRO GIORNI DI LABORATORI - DALL'11 AL 14 OTTOBRE TORNA IL festival della PARTECIPAZIONE : L'AQUILA - QUATTRO GIORNI di conferenze, LABORATORI, dibattiti, concerti e spettacoli. Più di 300 ospiti, oltre 50 eventi daranno nuova vita a sale, teatri, piazze e università nel centro storico che DALL'11 al 14 OTTOBRE prossimi trasformeranno L'AQUILA in un osservatorio ...

Potenza : il 12-13 ottobre la 3ª edizione del festival della Divulgazione : Torna a Potenza il 12 e 13 ottobre 2018, presso la Sede Francioso dell’Università degli Studi della Basilicata, il Festival della Divulgazione, ideato e organizzato dall’associazione Liberascienza con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili il pensiero, la cultura e la conoscenza generati dagli studiosi di ogni campo del sapere. Gli ospiti della terza edizione porteranno esperienze e punti di vista sull’argomento “La forma del domani. ...

Tutto pronto a Fasano per il "festival della Scienza" : Fasano - Da sabato 13 a domenica 21 ottobre si svolgerà la 1edizione del Festival Della Scienza dedicato al rapporto tra scienza, cittadini e politica. Ricercatori, studiosi e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno con adulti e studenti su temi apparentemente tecnici, ma di grande attualità, per impatto ...

Fasano - arriva la 1.a Edizione del 'festival della Scienza' : Da sabato 13 a domenica 21 ottobre si svolgerà la 1Edizione del Festival della Scienza dedicato al rapporto tra scienza, cittadini e politica. Ricercatori, studiosi e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno con adulti e studenti su temi apparentemente tecnici, ma di grande attualità, per impatto sociale, coinvolgimento ...

FIRENZE CAPITALE DELLA CULTURA LGBTI CON IL FLORENCE QUEER festival : Ultimo titolo da segnalare è l'anteprima assoluta di Alfredo D'Aloisio, in arte , e in politica, 'Cohen' di Enrico Salvatori e Andrea Meroni che saranno in sala domenica 7 ottobre alle 17,30 per ...

"Riparare l'umano" - il festival della cultura e cittadinanza mediterranea : Per gli spettacoli, importante la performance tra danza, musica e poesia 'Nimba Etna', spettacolo appositamente prodotto per il 'Sabirfest' che toccherà tutte e tre le città. QUANDO E DOVE Il ...

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL festival della COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 8-14 Ottobre 2018 Taranto - Lecce Brindisi - Latiano - Ostuni - ... : Il FESTIVAL propone inoltre un torneo di calcetto per squadre dei Centri di Salute Mentale, mostre fotografiche e pittoriche, spettacoli e il corso di formazione "Progettare per Cooperare". Il ...