Gigi Buffon e Alena Seredova | alta tensione | cala il gelo nell' incontro per i figli

PSG vittorioso in trasferta - Gigi Buffon esulta sui social : Gigi Buffon ha giocato oggi nella vittoria del suo PSG in casa del Rennes, 3-1 netto in Ligue 1 per i parigini “Riassaporare il campo ha sempre un gusto particolare ed eccezionale. Farlo con l’ennesima vittoria fuori casa, dimostrando di saper soffrire e ribaltare lo svantaggio, rende il tutto ancora più bello“. Gigi Buffon ha affidato a Twitter le proprie sensazioni dopo la vittoria del suo PSG contro il Rennes. Un 3-1 in ...

ILARIA D'AMICO/ Gigi Buffon è un papà giocoso e tenerone : ILARIA D'Amico, in un'intervista a Nuovo, parla della sua famiglia allargata e del suo ruolo che lei e Gigi Buffon hanno in questo ritrovato equilibrio

Ilaria D’Amico su Buffon : “pensavo che i calciatori fossero superficiali - il mio Gigi no” [FOTO] : 1/18 Ilaria D'Amico ...

Ilaria D'Amico : "Io - Gigi Buffon e i bambini? Una famiglia-elastico" : Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, una storia d'amore che ha la forma di un triangolo. E no, non perché tra i due belli dello sport nostrano è spuntato un terzo incomodo, ma perché ormai la coppia condivide il loro sentimento in tre città diverse. Tutta colpa del loro lavoro: lei giornalista di Sky, attiva a Milano; lui portiere del Paris Saint-Germain, la squadra parigina che l'hanno scorso ha conquistato la vetta della Serie A francese.Al ...

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon - nuova vita a Parigi : parla la conduttrice : Ilaria D’Amico racconta la nuova vita a Parigi con Gigi Buffon Ilaria D’Amico ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, a cui ha raccontato la sua nuova vita tra Italia e Francia. Così come lei, anche suo marito Gigi Buffon si è visto costretto a trasferire a Parigi per motivi di […] L'articolo Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, nuova vita a Parigi: parla la conduttrice proviene da Gossip e Tv.

Gigi Buffon - l'ex Juve fatto fuori da Turchel : il ragazzino gli frega il posto : 'Ho fatto una scelta, che però non è definitiva' così Thomas Turchel annuncia a RmcSport la sua momentanea decisione di mettere in panchina Gigi Buffon per lasciare spazio al portiere francese ...

ILARIA D'AMICO / "Io e Gigi Buffon siamo una famiglia ad elastico divisa tra Torino - Milano e Parigi" : ILARIA D'AMICO si racconta alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: dalla continua spola tra Torino, Milano e Parigi ai nuovi impegni televisivi nel programma Sky dedicato alla Champions League.

Ilaria D’Amico : ‘Gigi Buffon? Pensavo che una come me non potesse interessarsi a lui’ : Da tanto tempo uno dei volti di riferimento per gli appassionati di calcio italiani, Ilaria D’Amico ha davanti una stagione rivoluzionaria per lei: dopo quindici anni non sarà più ‘la signora della domenica’ dell’offerta calcistica di Sky. Questa stagione, infatti, presenterà le trasmissioni dedicate alla Champions League, i cui diritti tornano all’emittente di Rogoredo dopo tre anni sull’ormai fu Mediaset ...

Tuchel scarica Buffon : 'Areola titolare - il PSG è tutto per lui. Gigi lo aiuterà' : Thomas Tuchel , allenatore del Paris Saint-Germain , parla della questione portieri in casa parigina, con il dualismo Areola - Buffon . Queste le parole del tedesco a RMC Sport: ' Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra Areola e Buffon? Sì, ho scelto. La decisione non è ancora definitiva, ma ho detto ad Alphonse che è a mio parere in pole position per essere il ...

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon - "Pendolari felici" / La giornalista : "Ci muoviamo tra Francia e Italia con..." : Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si sono già adattati alla loro vita tra Francia e Italia, a rivelarlo è la stessa giornalista che sottolinea come siano pendolari felici con i loro quattro figli

Gigi Buffon - il paparazzo lo smaschera : cosa l'hanno beccato a fare a 40 anni : A 40 anni suonati Gigi Buffon si tiene stretto il posto da portiere titolare nel Psg, confermandosi un modello per tutti i giovani calciatori. Fuori dal campo però il portierone si concede qualche ...

Gigi Buffon / "Sto meglio ora rispetto a 5 anni fa. Il Psg come la Juventus" : Gigi Buffon, l'ex portiere e capitano della Juventus torna a parlare e sottolinea come sentirsi meglio di cinque anni fa. I tifosi bianconeri non gradiscono la sua esternazione su di loro.

La terza vita (calcistica) di Gigi Buffon : Da sabato 18 agosto, in edicola con Il Foglio del weekend, c'è Il Foglio Sportivo. Quattro pagine settimanali interamente dedicate allo sport. Di seguito uno degli articoli del primo numero. Il resto potete leggerlo qui. "Le choix parfait”. Gigì, con l’accento sulla seconda “i” come lo chiamano

Ilaria D'amico vola a Parigi per Gigi Buffon : sugli spalti con il figlio Pietro è bellissima : Ilaria D’amico non poteva mancare al debutto con la maglia del Paris Saint Germain del suo Gigi Buffon. La giornalista Sky è volata a Parigi con il figlio Pietro per la prima di campionato e ha applaudito il portiere dagli spalti. bellissima, come sempre --Lui ha detto addio alla sua Juve e si è trasferito a Parigi, lei dopo 15 anni ha lasciato Sky Calcio Show ed è il nuovo volto Champions della rete. Nuova vita per entrambi, stessa ...