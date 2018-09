Fair Play Finanziario – PSG nuovamente nei guai | l’UEFA riapre l’inchiesta sugli acquisti

sportfair

(Di lunedì 24 settembre 2018) Il Paris Saint Germainnel caos per le violazioni delNon termina l’incubo per il PSG: il club francesenell’occhio del ciclone per le violazioni del. L’UEFA ha infatti deciso di sottoporre il Paris Saint Germain ad un ulteriore controllo dopo gli arrivi dell’anno scorso di Mbappè e Neymar, per oltre 400 milioni di euro. Il club francese sarebbe ‘accusato’ di aver speso più denaro di quanto generato, non rispettando dunque le regole per le competizioni europee. Caso dunqueriaperto dopo che l’inchiesta dellICFC, organo responsabile del controllodei Club, era stata chiusa in estate perché non era stata evidenziata alcuna violazione delle normative FPF. L'articolo– PSGnei: l’UEFA...