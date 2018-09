Basket | Amar’e Stoudemire rifirma per un anno all’Hapoel Gerusalemme L’ex All-Star NBA

oasport

(Di lunedì 24 settembre 2018) Ci sono quei giocatori che, una volta finita la loro parabola ascendente, semplicemente smettono di calcare i parquet. Poi ci sono quelli che, nonostante siano calati, ancora hil fuoco dentro. Amar’eappartiene alla seconda categoria: l’ex All-NBA, che per sei volte ha giocato la partita delle stelle negli States, dopo aver annunciato lo scorsoil ritiro tornerà in campo con la maglia dell’Hapoel, nel 2016-17, aveva già vestito la maglia del club israeliano, andando a far parte di una squadra il cui allenatore era Simone Pianigiani e che aveva nel roster parecchie vecchie conoscenze italiane, come Curtis Jerrells e Jerome Dyson. A un certo punto, è arrivato, per poche partite, Alessandro Gentile, nel pieno del periodo più difficile della sua carriera. L’Hapoel ha poi vinto la Coppa di lega israeliana, il ...