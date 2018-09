Uomini e Donne Ida e Riccardo saranno i nuovi Gemma e Giorgio? Il colpo di

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi - il suo sarà un trono breve? Il tronista ha una preferita (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi ha già una preferita: lei si chiama Greta Melileo e il tronista è molto preso...(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni - Andrew sul trono? Parla Lidia Vella : anticipazioni Uomini e Donne, Andrea Del Corso tronista? Lidia Vella si svela Lidia Vella nuovamente protagonista della nuova puntata del programma radiofonico Non Succederà Più condotto da Giada Di Miceli. L’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a dare un personalissimo parere sull’ultimissima edizione di Temptation Island andata in onda questa estate. In particolar modo, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, ...

Uomini e Donne anticipazioni : LORENZO interrompe l’esterna di LUIGI e VIVIANA : Grandi novità nella terza puntata del trono classico di Uomini e Donne, registrata nel pomeriggio di venerdì 14 settembre; oltre ad un evidente antipatia reciproca tra le troniste Mara Fasone e Teresa Langella, da segnalare che LORENZO Riccardi ha deciso di interrompere un’esterna di LUIGI Mastroianni. Scopriamo insieme tutto quello che è successo… Come prima cosa, Maria De Filippi è tornata a parlare di LUIGI e della scelta di fare ...

Uomini E DONNE/ Gemma ancora innamorata di Giorgio? "Basta poco per trasmettere affetto e..." (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, arriva un nuovo colpo di scena: "Lei pronta ad andarlo a cercare fuori dal programma..."(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:45:00 GMT)

Uomini e Donne - scoop : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato. Ed è famoso : Lo scorso anno è stata tronista di Uomini e Donne, adesso si limita a commentare le avventure iniziali del suo vecchio amore. Sara Affi Fella, nei giorni scorsi, è intervenuta nel salotto del dating-show di Maria De Filippi per indirizzare pesanti accuse nei confronti dell’ex fidanzato, Luigi Mastroianni. Qui i toni si sono inaspriti e fatti alquanto pesanti. E Sara non ha risparmiato il nuovo tronista di Uomini e Donne neanche in ...

Uomini e Donne news - Martina Luchena contro gli zingari : “Italia di m***a!” : news Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Martina Luchena sbotta contro zingari e forze dell’ordine: il video Martina Luchena furiosa. Nelle ultime storie di Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata contro zingari e forze dell’ordine riguardo la sicurezza pubblica in Italia. La web inluencer si è detta “schifata” da quello che ogni giorno […] L'articolo Uomini e Donne news, Martina ...

Uomini e Donne : nuovo amore per Sara Affi Fella? Spunta un calciatore : Uomini e Donne: Sara Affi Fella ha un nuovo amore? Gli indizi sul flirt con il calciatore Sara Affi Fella, dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni nata a Uomini e Donne, ha voltato pagina? L’ex tronista sembrerebbe aver trovato un nuovo amore, almeno secondo quanto rivela il Vicolo delle News. Le […] L'articolo Uomini e Donne: nuovo amore per Sara Affi Fella? Spunta un calciatore proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ Gianni Sperti avvisa i tronisti : "quest’anno sarò molto più vigile" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni insieme sul trono: qual è stata la loro reazione a questa scoperta?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:46:00 GMT)

Uomini e Donne - l'indiscrezione : Lorenzo Riccardi mai visto - il gesto commovente del 'cattivo' : Dimenticatevi del Lorenzo Riccardi corteggiatore perché quello che siede adesso sul trono è tutto il contrario. Infatti, da quello che è trapelato dalle prime registrazioni, il tronista milanese ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella dimentica Luigi con un altro : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne dimenticato da Sara Affi Fella? Il retroscena Nella prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne c’è stato il duro confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Per i pochi che non lo sapessero, i due si sono conosciuti ed innamorati nella scorsa edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma una volta, che hanno iniziato a frequentarsi nella vita di tutti i ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi su Luigi Matroianni : "Allibito di vederlo sul trono" : Dopo aver corteggiato Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, adesso Lorenzo Riccardi passa dall'altra parte e diventa tronista. Insieme a lui però trova una vecchia conoscenza il suo rivale in amore nella conquista proprio della Fella, Luigi Matroianni. vederlo sul trono classico lo ha fatto rimanere allibito, racconta al Magazine di Uomini e Donne: Sono rimasto un po’ allibito nel vederlo sul trono. Sono stato accusato tante ...

Uomini e Donne - Mara Fasone mette subito in chiaro il suo percorso sul trono : "No ai corteggiatori indecisi" : La bella siciliana, prima del suo debutto sulla poltrona rossa, si è raccontata alla rivista 'Uomini e Donne Magazine'

Uomini e Donne - la colossale gaffe di Gianni Sperti sulla tronista Mara Fasone : Come ogni anno Maria De Filippi può contare sull'appoggio dei suoi opinionisti per commentare le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne . Tra i tre chi ha voluto esternare una prima impressione ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Voglio un uomo che mi faccia sentire uno zoo nella pancia" : Cosa vuole Teresa Langella? Trovare un uomo che le faccia sentire non le farfalle, ma "uno zoo nella pancia". La nuova tronista di Uomini e Donne ha le idee chiare. Voglio un uomo dal cuore buono, che si interessi ai miei affetti. Che non si dimentichi mai di trattarmi con affetto anche durante una lite.(...) Desidero trovare quella persona che sappia apprezzarmi e prendermi con i miei difetti e pregi. In amore ci si sceglie a vicenda. Al ...