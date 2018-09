Moto2 | il Codacons invia un esposto dalla Procura di Rimini contro Romano Fenati per

oasport

(Di lunedì 10 settembre 2018) Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano. Il centauro della classe, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la bandiera nera in corsa, due gare di squalifica, il licenziamento dal proprio team ed essere stato scaricatoMV Agusta (prossima destinazione nel Mondiale 2019), il 22enne di Ascoli Piceno è protagonista di un caso che da un piano sportivo si sposta ad uno penale, nonostante le scuse pubbliche. Ilhato unalladiper tentato omicidio nei suoi confronti. La pinzata sulla leva del freno della moto di Manzi, ad ...