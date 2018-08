Di nuovo fiamme su un autobus a Roma - è il 18esimo caso da inizio anno - : accaduto a un mezzo dell'Atac senza passeggeri a bordo che percorreva il Grande Raccordo Anulare. Nessun ferito

Castel Fusano - di nuovo in fiamme la pineta : due roghi scoppiati in zone distanti : Torna a bruciare la pineta di Castel Fusano. Le fiamme sono divampate in via del Lido di Castel Porziano poco dopo le 12 di questa mattina. Sul posto, squadre dei vigili del fuoco e del servizio ...

EREDI BERTÈ - nuovo INCENDIO A MORTARA/ Video : capannoni in fiamme - l'area era sotto sequestro per eco-mafie : EREDI BERTÈ, NUOVO INCENDIO a MORTARA: Video. Ultime notizie: fiamme in uno dei capannoni sotto sequestro dal maxi rogo del settembre 2017 e per il quale è in corso un'indagine(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:51:00 GMT)

