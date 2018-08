Salvini e la carta d’identità | «Via la dizione genitore 1 e 2   Si torna a madre e

Salvini : su carta d'identità niente genitore 1 e 2 - solo madre e padre - : Il ministro dell'Interno annuncia di aver fatto modificare i moduli online per ottenere il documento, cambiando la dicitura. "Difenderemo la famiglia naturale", dice. Ma sul sito non c'è traccia della ...

Salvini fa cambiare la carta di identità : “Torna la dicitura madre e padre” - ma sui moduli rimane scritto “genitore” : Si torna a madre e padre. Sui moduli per la richiesta della carta di identità elettronica per i minori, Matteo Salvini ha dichiarato di aver dato disposizione di «cambiare la dicitura» con la quale si indica l’identità dei genitori del richiedente. E anche se nei nuovi moduli on-line la dicitura indica solo «genitori», la sua posizione è contraria ...

Saviano insiste e sfida Salvini : "Difendo la Carta col mio corpo" : Roberto Saviano insiste. E torna a attaccare Matteo Salvini nel giorno in cui la procura di Roma lo ha iscritto nel registro degli indagati per diffamazione dopo la querela, su Carta intestata del ...

Nairobi de "La casa di carta" contro Matteo Salvini : "Ho provato il razzismo sulla mia pelle - a scuola mi chiamavano 'zingara'" : È uno dei personaggi più amati de "La casa di carta". Alba Flores, che nella popolare serie tv di Netflix interpreta il personaggio di Nairobi, ha sfruttato la sua notorietà per mandare un messaggio a Matteo Salvini. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha ribadito il suo orgoglio per essere gitana e ha invitato il ministro dell'Interno a dimettersi. "Salvini dimission", "Stop racism" e "Stop antigitanismo" sono gli ...

Salvini querela Saviano per diffamazione su carta intestata del Viminale : «Viene adombrata l'ipotesi da parte del Saviano - si legge nella denuncia - che gli venga tolta la scorta quale motivo di ritorsione politica e che ciò costituisca una minaccia da parte di chi viene ...

Alla fine Salvini ha querelato Saviano - su carta intestata del Viminale - : ... in una serie di post, allegati, e dichiarazioni che, secondo Salvini, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica'. Quindi le frasi con cui Saviano si è rivolto a Salvini ...