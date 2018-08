Perché è grazie ai tanti nemici che lo combattono che Donald Trump è in vetta al mondo

liberoquotidiano

: Fermi tutti: e se non avessimo capito nulla della vittoria di Lega e Cinque Stelle, del governo del cambiamento, de… - Linkiesta : Fermi tutti: e se non avessimo capito nulla della vittoria di Lega e Cinque Stelle, del governo del cambiamento, de… - tancredipalmeri : Una notizia da Bruxelles non sufficientemente pubblicizzata, che migliorerà le nostre viste grazie all’Unione Europ… - robertosaviano : Le motovedette date alla Libia andranno ai miliziani.Non salveranno nessuna vita perché la Libia non ha uno Stato!… -

(Di martedì 7 agosto 2018) E' il destino diavere, ma e' questo destino di super-contestato che l'ha portato dov'e', in cima alpolitico USA e anche in cima alin senso letterale. Come imprenditore era gia' stato criticato dai media economici, e l'accusa era di non essere cosi' miliardario come lui vantava: durante le primarie, si ricordera', mostro' ...