Precipita in una grotta e batte il capo

Precipita con l’auto da scogliera e fa un volo di 70 metri : ritrovata viva dopo una settimana : Un volo di 70 metri a bordo della sua auto, finita giù dalla scogliera. Poi sette giorni tra gli scogli, potendosi rifugiare solo nell'auto. Ma la 23enne Angela Hernandez è stata incredibilmente ritrovata viva dopo una settimana: grazie ai soccorsi la ragazza è stata trasferita in ospedale, in condizioni apparentemente non gravi.Continua a leggere

Caso Fortuna - oggi l'appello per Titò. La mamma della bimba Precipitata : 'Via dalla Campania' : È prevista per le prime ore del pomeriggio la sentenza della processo di appello per Raimondo Cappuccio, detto 'Titò' e per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di ...

Malta - Precipita da una scogliera in vacanza : Fabio - promessa del calcio - muore a 17 anni : Fabio Soto, giocatore 17enne del Coruxo, club della terza serie professionistica spagnola, è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera mentre era in vacanza con gli amici a Malta. "Rabbia, dolore e impotenza. Riposa in pace, resterai per sempre nei nostri cuori".Continua a leggere

Trento - Precipita e muore mentre attraversa un baratro su di una corda sospesa : Per cause ancora da chiarire il dispositivo di sicurezza si sarebbe sganciato e l'uomo, che praticava lo "slackline", si è schiantato al suolo

