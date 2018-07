Il matrimonio di Noemi e Gabriele Greco a Roma | foto e video del duetto con Morgan alla

optimaitalia

(Di sabato 21 luglio 2018) Un locale del Lungotevere diha ospitato la festa didi: la cantantena ha scelto la sua città per celebrare con parenti e amici le nozze col fidanzato bassista, al quale è legata da dieci anni. I due si sono detti sì il 20 luglio nella chiesa di Sal Lorenzo in Lucina, nel cuore del centro storicono.Nemmeno nel giorno delle nozze Veronica Scopelliti, questo il nome diall'anagrafe, ha rinunciatosua consueta ironia, mostrando l'abito firmato Atelier Emé in toni champagne con cui di lì a poco avrebbe raggiunto il futuro marito e chiedendo ai suoi followers un incitamento a proseguire verso l'appuntamento all'altare.Per l'acconciaturasi è affidata a Massimo Serini, noto hair stylist italiano, senza però rinunciare al suo tocco personale, qualche rasta che ha mantenuto nonostante l'occasione ...