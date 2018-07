Panace di Mantegazza | la pianta che ha ustionato un uomo negli Usa è anche in Italia

Blastingnews

: #Edolo, avvistata la Pànace di Mantegazza - VoceCamuna : #Edolo, avvistata la Pànace di Mantegazza - GrassiSimonetta : - NapoliSport1926 : ? MASSIMA ALLERTA ? Ustioni e cecità, è la pianta della morte: attenzione, ecco dove si trova ???? -

(Di venerdì 20 luglio 2018)Usa un ragazzo di soli 17 anni ha avuto gravi ripercussioni fisiche a causa delladi: il giovane è rimastodopo aver sfiorato involontariamente, a causa del suo lavoro come giardiniere, lain questione. Inizialmente Alex Childress non ha prestato molta attenzione alla sensazione di bruciore avvertita, ma in seguito ha visto la pelle cadere dal suo volto e si è subito recato presso l’ospedale a lui più vicino, dove i medici hanno diagnosticato ustioni di secondo e terzo grado. In queste ultime ore, si sta diffondendo sempre più insistentemente la notizia della pericolosità della, il cui nome scientifico è Heracleum mantegazzianum: in sostanza è unamolto invasiva e tossica per chi viene a contatto con essa. Lacausa ustioni e cecità Le conseguenze per chi tocca lasolo sfiorandola, sono infiammazioni del tipo ...