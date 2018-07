Google Immagini testa modifiche all’interfaccia per il Web

Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest : Google sembra aver decisamente tratto inspirazione da Pinterest per la nuova visualizzazione della ricerca immagini, in fase di test su desktop. L'articolo Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest proviene da TuttoAndroid.

App Google migliora il sistema di ricerca delle immagini e le raggruppa automaticamente : Determinate ricerche di immagini attivano l'App Google per chiedere all'utente se desidera creare una raccolta per ciò che sta cercando. Ecco come L'articolo App Google migliora il sistema di ricerca delle immagini e le raggruppa automaticamente proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant : nuova lista della spesa con immagini e suggerimenti : Dopo l’introduzione della lista della spesa su Google Assistant, che andava a sostituire quella presente su Google Keep, questa funzionalità era caduta un […] L'articolo Google Assistant: nuova lista della spesa con immagini e suggerimenti proviene da TuttoAndroid.

Otto nuove immagini di Google Pixel 3 XL - fra render e foto reali : sembra un Pixel 2 XL col notch : Alle foto di ieri, oggi se ne sono aggiunte di nuove e quindi possiamo dare un altro sguardo attento a quello che dovrebbe essere l'aspetto del Google Pixel 3 XL, seppur le immagini siano attribuite solo a un prototipo. L'articolo Otto nuove immagini di Google Pixel 3 XL, fra render e foto reali: sembra un Pixel 2 XL col notch proviene da TuttoAndroid.

Google Lens - il sistema di riconoscimento immagini di Google si aggiorna - : Lens ora può anche riconoscere le parole, così sarà possibile copiare e incollare dal testi dal mondo reale nel proprio telefono, funzionalità simile a quella già inclusa su Google Traduttore. Anche ...

Google Lens - come si attiva il riconoscimento intelligente delle immagini : (Foto: Google) All’inizio di maggio Google aveva anticipato un aggiornamento dei suoi algoritmi di riconoscimento delle immagini che da dempo ormai sono alla base del servizio Google Lens. La piattaforma, annunciava l’azienda, avrebbe presto iniziato a riconoscere oggetti in tempo reale su una buona fetta degli smartphone provvisti dell’Assistente Google. Ebbene il momento è arrivato: la novità è in fase di rilascio su tutti i ...

Google Foto introduce la stellina e l’album per le immagini preferite : Il team di Google Foto ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità che dovrebbe rendere questo servizio più piacevole da utilizzare. Scopriamo quale L'articolo Google Foto introduce la stellina e l’album per le immagini preferite proviene da TuttoAndroid.