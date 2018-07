Genoa | Bessa e Pereira ' ai box'

ilsecoloxix

: #GENOA #CALCIO | #PIENAdiVITA Con #Piatek, #Lazovic, #Pandev, #Zukanovic, #Bessa, #Galabinov, #Lapadula, #Spinelli,… - AcquaDolomia : #GENOA #CALCIO | #PIENAdiVITA Con #Piatek, #Lazovic, #Pandev, #Zukanovic, #Bessa, #Galabinov, #Lapadula, #Spinelli,… - Liga1_Romania : RT @GenoaCFC: ?? Formazione Genoa: 97 Radu, 2 Spolli, 8 Romulo, 9 Piatek, 14 Biraschi, 19 Pandev (C), 22 Lazovic, 24 Bessa, 33 Lakicevic, 45… - DanyMake : RT @GenoaCFC: ?? Formazione Genoa: 97 Radu, 2 Spolli, 8 Romulo, 9 Piatek, 14 Biraschi, 19 Pandev (C), 22 Lazovic, 24 Bessa, 33 Lakicevic, 45… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Neustift - Ultimo giorno di lavoro per ila Neustift, in attesa della partenza pomeridiana direzione Magdeburgo . Domani, sabato 21 luglio, è in programma il 'triangolare' con Magdeburgo e ...