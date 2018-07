Bologna | accordo con Linkem | sarà back sponsor del settore giovanile

Simona Ventura donna immagine dell'accordo molisano Modaimpresa e MarcoBologna : Le creazioni della realtà imprenditoriale locale sono sempre più apprezzate nel mondo dello star system e la conduttrice e showgirl Simona Ventura ne diventa prima testimonial, a dimostrazione di ...

Roma - scambio Mirante-Skorupski : trovato l'accordo con il Bologna : Se l'affare Alisson-Real Madrid è ancora in stand-by, quello Skorupski-Bologna, invece, è in in via di definizione. Monchi avrebbe trovato l'accordo con il club emiliano per un scambio di portieri: in ...

Calciomercato Bologna - «Masina al Watford : accordo raggiunto» : Bologna - Non solo Simone Verdi . Il Bologna sta per cedere anche Adam Masina. La voce ribalza dall'Inghilterra, da Sky. Sembra tutto fatto per il passaggio del terzino al Watford . L'accordo sembra ...

Bologna - consigliera lascia il M5S dopo accordo con Lega : L'accordo di governo tra la Lega ed il Movimento 5 Stelle non ha conquistato tutti gli attivisti del soggetto politico fondato da Beppe Grillo. Lo scorso 22 maggio Nicola Sguera, Consigliere comunale eletto a Benevento, ha annunciato il suo addio al M5S: "In consiglio comunale saluterò i miei colleghi e rassegnerò le dimissioni. Contestualmente lascerò, sempre domani, il movimento 5 Stelle. Ho chiarito sin dall'inizio che, se fosse andato in ...

Di Maio incontra i riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Verdi-Napoli - è fatta : i dettagli dell’accordo col Bologna : Verdi si appresta a lasciare il Bologna per approdare al Napoli, le due società hanno trovato un accordo per il cartellino dell’attaccante Verdi-Napoli, è fatta. Una trattativa che va avanti ormai da mesi, che si concretizzerà durante questi primi giorni di calciomercato. A rivelarlo è Skysport, che parla di accordo fatto col Bologna: 25 milioni di euro entreranno nelle casse del club di Joe Saputo. Verdi dopo che tornerà ...