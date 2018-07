Il Comandante generale della Guardia Costiera italiana in visita a Punta Campanella

Guardia di Finanza - cambio al vertice a Varese : il Generale di Brigata Marco Lainate nuovo Comandante : Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche ed in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria , e insignito del titolo di alta qualificazione "Scuola di Polizia Tributaria" e "Istituto Alti ...