Gli italiani mangiano sempre più prodotti surgelati | anche per sprecare meno

Compilation Estate 2018 : tutte le miGliori canzoni e tormentoni “summer” italiani e stranieri : Siamo alle porte dell‘Estate 2018 e che tu ti trovi in spiaggia, ad una festa, nel bel mezzo di una corsetta mattutina, in macchina ad ascoltare la radio o a lavoro, avrai sicuramente bisogno della colonna sonora adatta per quel momento. La musica anche per quest’anno non ci ha deluso e sia sul panorama italiano che internazionale gli artisti hanno proposto un panorama musicale degno di nota. Ce n’è per tutti o gusti: dal ...

Sushi - Gli italiani preferiscono il Nigiri di salmone : C’è chi, ironizzando, suggerisce che sia diventato il nuovo piatto tipico di Milano, sostituendo il fu risotto allo zafferano con ossobuco. Ma al di là delle battute, è innegabile che il Sushi abbia letteralmente conquistato negli ultimi anni il palato degli italiani, diventando una scelta sempre più frequente per le cene in compagnia del weekend, o perché no, anche come alternativa infrasettimanale per pranzi e cene a casa propria. A ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Immigrazione : il 68% deGli italiani sta con Salvini sul caso Aquarius : Sondaggi politici verso ballottaggio Elezioni Comunali 2018: Centrosinistra in calo nelle Zone Rosse rispetto a ultime Amministrative, ma fa meglio delle Politiche del 4 marzo(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Salvini : "Faremo censimento romGli irregolari saranno espulsi""Ma Gli italiani purtroppo restano" : "Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perche' dopo Maroni non si e' fatto piu' nulla, ed e' il caos". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando a Telelombardia l'arresto di due rom per furto in stazione Centrale a Milano Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - rom : 'Subito un dossier - Gli irregolari espulsi. Purtroppo dobbiamo tenerci quelli italiani' : La ruspa di Matteo Salvini torna in azione. Dopo la chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius carica di immigrati , il ministro dell'Interno vuole sistemare la questione dei nomadi . ...

Coldiretti - 3 italiani su 4 diminuiscono Gli sprechi a tavola : Teleborsa, - Gli sprechi domestici rappresentano ben il 54% del valore totale . Secondo un'indagine effettuata congiuntamente da Coldiretti e dall'Istituto Ixè, ogni anno gli italiani gettano nella ...

Salvini replica a Renzi : «Io bullo? A lui hanno già risposto Gli italiani...» : 'Oggi Renzi era in trasmissione tv e ha detto che ero un bullo. Mi hanno chiesto cosa gli rispondo: a Renzi non ho tempo per rispondere, gli hanno già risposto gli italiani che l'hanno mandato a casa. ...

Gli italiani e l'innovazione : percezione positiva per l'80% - ma per 1 su 3 ha danneggiato la politica : Secondo un terzo degli italiani, l'innovazione digitale ha danneggiato la politica, per 4 persone su 10 questo ha condizionato la politica nel bene o nel male; solo uno su quattro afferma di averla ...

Lignano Sabbiadoro : due medaGlie per Giuseppe Marchese ai campionati italiani paralimpici : Giuseppe Marchese fino all'eta' di quattordici anni camminava e giocava a calcetto. Sei anni fa ha iniziato ad avvertire dei dolori alla schiena. Così, insieme alla sua famiglia è andato a fare le prime visite e i primi esami in ospedale. Fin da subito si è capito che la situazione del giovane non era semplice. A quei dolori, i medici hanno associato anche una possibile lisi istmica di 15', una patologia congenita che con il tempo avrebbe anche ...

Sono 2 - 7 milioni Gli italiani senza cibo ma sprechiamo alimenti per 16 miliardi : E' quanto rivela il rapporto della Coldiretti sulla povertà alimentare e lo spreco. Tra le categorie più deboli, 455mila bambini e 200mila anziani sopra i 65 anni - Sono sempre di più i nuovi poveri, ...

Costa Rica-Serbia 0-0 La diretta Il ct Kstaijc punta suGli 'italiani' : La grande sorpresa della scorsa edizione, il Costa Rica che arrivò ad un passo dalla semifinale prima di uscire ai rigori contro l'Olanda nel quarto di finale di Salvador de Bahia, torna ai Mondiali ...

Larissa Iapichino salta lunghissimo : 6.38 ai campionati italiani allievi. E suGli spalti mamma Fiona May reagisce così : Nella seconda giornata dei campionati italiani Allievi di Rieti, 53esima edizione, la scena è tutta per Larissa Iapichino. La lunghista figlia d’arte, sotto gli occhi di mamma Fiona May e Gianni Iapichino, pizzica il grande salto all’ultimo respiro della gara del lungo, con il titolo italiano già in tasca. La 15enne dell’Atletica Firenze Marathon atterra a 6,38 (+0.7) e diventa anche all’aperto la migliore allieva azzurra al primo anno di ...