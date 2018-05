Gli occhi del mondo sull' Italia | Dramma politico a Roma

Come avere sempre sott’occhio tuo fiGlio (come fa Alessia Marcuzzi) : L’uso di un’applicazione di monitoraggio per tenere traccia del proprio figlio l’ha sdoganato pure Alessia Marcuzzi in televisione. La conduttrice, fiera di sé, ha mostrato al pubblico il telefonino con una delle tante app che, se accettate dalla controparte figliesca, permettono di localizzare l’altro telefonino, in qualsiasi parte del mondo. Ad esempio, nel momento in cui la Marcuzzi era ospite da Fabio Fazio, lo schermo del cellulare le ...

Juve - Gli occhi di Mourinho su Douglas Costa. E per Alex Sandro è cosa a due col Psg : Il Manchester Utd mette nel mirino i due Juventini: Marotta fa muro sull'ex Bayern, considerato incedibile

Giro d’Italia - Froome conquista la maGlia rosa ma occhio alla squalifica che “incombe” : Giro d’Italia che vede sino ad ora Chris Froome in maglia rosa, dopo lo splendido exploit di questa giornata in quel di Bardonecchia Giro d’Italia, Chris Froome ha dominato la tappa odierna staccando tutti i rivali ed andandosi a prendere di prepotenza la maglia rosa della corsa. Un successo incredibile quello del “keniano bianco”, il quale vorrebbe compiere un’impresa epica, quella di vincere tutte e tre le grandi ...

Canottaggio - Europei junior Gravelines 2018 : Italia in gara in 13 specialità - con un occhio aGli YOG : Provengono da 34 Paesi i 165 equipaggi (per un totale di 490 atleti) che sabato e domenica, nelle acque francesi di Gravelines, si giocheranno i 14 titoli in palio agli Europei junior di Canottaggio. Sarà l’ultima manifestazione che qualificherà degli equipaggi agli YOG di Buenos Aires, in programma ad ottobre. L’Italia ha già qualificato, negli Europei di categoria dello scorso anno, il due senza femminile, mentre in questa rassegna ...

Playoff NBA – Klay Thompson in dubbio per gara-5 : le condizioni del ginocchio preoccupano Gli Warriors : Klay Thompson potrebbe essere in dubbio per gara-5 delle Finals della Western Conference fra Warriors e Rockets: il problema al ginocchio accusato in gara-4 potrebbe tenerlo fuori dai giochi Gara-4 doveva essere la sfida che avrebbe consentito agli Warriors l’allungo decisivo sui Rockets, ma così non è stato. Alla Oracle Arena, Curry e compagni sono andati incontro ad un duro ko contro gli indomiti Rockets. Da registrare la prestazione negativa ...

Atletico Madrid - svelata la maGlia 2018-2019 : strisce biancorosse con tocchi blu : maglia Atletico Madrid 2018-2019. L’Atletico Madrid, fresco della conquista dell’Europa League, ha svelato le caratteristiche della nuova maglia home 2018-2019 realizzata come di consueto dallo sponsor tecnico Nike. Il brand americano, come capita solitamente per la divisa destinata a essere utilizzata soprattutto nelle gare casalinghe, ha voluto puntare soprattutto sulla tradizione dei “Colchoneros”: la casacca ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : "Non voGliamo stare lontani per nessun motivo" : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono i protagonisti assoluti della copertina del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. La neo coppia ha raccontato come sta vivendo i primi giorni da fidanzati dopo la scelta: Nilufar: E’ assurdo e ha superato qualsiasi aspettativa. Cammino a dieci metri da terra. Stiamo scoprendo lati del carattere dell’altro che non conoscevamo. Io lo avevo avvertito che in coppia mi sarei trasformata in una cozza che non ...

500 MiGlia Indianapolis 2018 : i favoriti. Ed Carpenter in pole position - ma occhio al team Penske. Ultima gara per Danica Patrick : Domenica sarà una giornata imperdibile per gli appassionati dei motori. Prima il GP di Monaco, la gara più glamour della Formula 1; poi, praticamente a seguire, la 500 Miglia di Indianapolis, la corsa più affascinante che si tiene negli States. Quest’anno non ci sarà Fernando Alonso, ma lo spettacolo non mancherà di certo, come sempre d’altronde nelle gare sull’ovale più famoso del mondo. Trovare un solo favorito è complesso, ...

Totti Cam - il riscaldamento visto con Gli occhi dell'ex numero 10. VIDEO : Vi siete mai chiesti come sarebbe vedere con gli occhi di un calciatore, magari durante una partita o un riscaldamento? Osservare la palla che ti arriva veloce, percepire il rumore dei tacchetti degli ...

Governo - Occhiuto (FI) : “VoGliono premier tecnico. Noi convintamente all’opposizione” : Roberto Occhiuto, vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia, scarica il Governo gialloverde: “M5S e Lega stanno iniziando con il piede sbagliato. Ora vogliono un premier tecnico mentre prima giuravano che mai l’avrebbero votato. È molto grillino: sulla giustizia, sulle infrastrutture e sulle coperture che non ci sono. Per questo Forza Italia sarà convintamente all’opposizione”. L'articolo Governo, Occhiuto (FI): ...

“Mi sto…”. Ma come?! Royal wedding : l’imbarazzante labiale di Harry. Mentre Gli occhi del mondo sono puntati su di lui - e su Meghan Markle - il 33enne ammira la sua sposa ed esclama la frase : Ha pronunciato ‘sì’ in anticipo, Mentre il prete stava ancora finendo di scandire la frase Meghan Markle è riuscita a tenere a bada la commozione, William è stato testimone esemplare, Kate Middleton si è occupata dei bambini del corteo nuziale. Tutto è filato liscio al Royal wedding più atteso del 2018, celebrato il 19 maggio al castello di Windsor. I due sposi si sono visti per la prima volta e sono apparsi raggianti, ...

Bimba morta dimenticata in auto - la storia a Pomeriggio 5 : 'Come fai a guardare neGli occhi l'assassino di tua figlia' : La comunità di Cascina , in provincia di Pisa, è stata sconvolta da un evento che ha distrutto un'intera famiglia. A Pomeriggio 5 parlano gli amici e i colleghi di Daniele Carli, l'uomo che ha ...

Una guida sicura? Inizia daGli occhi : Una guida sicura Inizia dagli occhi: vedere bene è fondamentale soprattutto in strada. Anche per tentare di migliorare un bilancio tremendo: in Italia si contano ogni anno oltre 175mila incidenti con più di 3.200 morti e 249mila feriti. Un costo sociale da 17 miliardi di euro. Il Gruppo Essilor – leader mondiale nel settore ottico oftalmico – ha stretto per questo un’alleanza con Aci per la campagna Road safety starts with good vision ...

