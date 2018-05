Rugby | Pro14 2018 | Leinster-Scarlets 40-32 Finale dominata dagli irlandesi | è accoppiata

Rugby – Tempo di finali : ecco dove seguire quelle di Guinness PRO14 e Serie A : Guinness PRO14: la finale sabato su Eurosport2. Domenica la finale di Serie A su TheRugbychannel.it Ultimo atto di stagione per il Guinness PRO14 che sabato sera all’Aviva Stadium di Dublino vede gli Scarlets gallesi Campioni in carica difendere il titolo contro gli irlandesi dei Leinster nella Finale 2018. La sfida che conclude la lunga stagione del torneo internazionale a cui l’Italia prende parte dal 2010 sarà trasmessa in diretta alle ore ...

Rugby - Pro14 2018 : disputate le semifinali. Il trofeo se lo contenderanno Leinster e Scarlets : Due film molto diversi caratterizzano le semifinali del Pro 14 di Rugby: da una parte sfida a senso unico tra Glasgow e Scarlets, dall’altra gara equilibrata tra Leinster e Munster. L’atto finale del torneo però sarà tra i gallesi degli Scarlets e gli irlandesi del Leinster, con questi ultimi che proveranno la gloriosa accoppiata Champions Cup – Pro 14. Nel primo match gara a senso unico tra gli scozzesi del Glasgow ed i ...

Rugby - Pro14 2018 : Munster e Scarlets in semifinale - fuori Edimburgo e Cheetahs : Tutto secondo pronostico nei play off del Pro 14 di Rugby: Munster e Scarlets superano rispettivamente Edimburgo e Cheetahs e passano alle semifinali, dove ad attenderli ci saranno Leinster e Glasgow, vincitori delle due conference. Passano dunque il turno le due squadre che si erano classificate al secondo posto. Più equilibrata la prima sfida, quella tra Munster ed Edimburgo, vinta per 20-16 dagli irlandesi. Il primo tempo si chiude sul 7-6 ...

Rugby - Pro14 2018 : Benetton-Zebre 17-22. Emozionante ultimo derby stagionale tra le franchigie italiane : Le due franchigie italiane regalano emozioni e spettacolo nell’ultimo derby stagionale, andato in scena a Monigo, valido per la 21ma ed ultima giornata del Pro14 di Rugby: le Zebre si impongono per 17-22 in casa Benetton in una sfida nella quale le due formazioni non avevano più ambizioni di classifica. Nel primo tempo dopo una fase iniziale di studio, a passare per primo in vantaggio è Treviso, che va in meta con Sgarbi al 23′, e ...

Rugby - Pro14 2018 : le formazioni ufficiali del derby tra Benetton Treviso e Zebre : Domani alle ore 18.00 a Monigo andrà in scena, per l’ultima giornata del Pro14 di Rugby, il derby tra Benetton Treviso e Zebre. Non ci sono particolari velleità per le due formazioni, in quanto i trevigiani non possono più ambire ad un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions Cup, mentre per le Zebre sarà difficile evitare l’ultimo posto nella propria conference. Oggi, come da tradizione, i due club hanno ...

Rugby - Pro14 2018 : Zebre-Ospreys 37-14. La franchigia italiana trionfa nel recupero della 17^ giornata : Ultima recita interna stagionale da incorniciare per le Zebre, che a Parma, nel recupero della 17ma giornata del Pro14 di Rugby asfaltano 37-14 i gallesi dell’Ospreys, trovando anche il bonus offensivo ed ora, nell’ultima giornata della stagione regolare del torneo, potranno tentare di abbandonare l’ultima posizione nella conference 1. Partenza a razzo dei padroni di casa, che trovano il bonus offensivo, marcando 4 mete, in ...

Rugby - Pro14 2018 : Treviso da infarto. Domina - si fa rimontare e vince in pieno recupero : Dragons battuti 29-27 : Benetton da infarto: Treviso Domina il primo tempo contro i Dragons nella gara valida per il Pro14 di Rugby, poi nella ripresa rimonta dei gallesi e colpo di coda della franchigia italiana in pieno recupero per il 29-27 finale. I trevigiani tengono così ancora vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions Cup. Padroni di casa avanti già al 2′ grazie alla meta di Ruzza trasformata da Allan, poi Robson riporta gli ospiti a -1 ...

Rugby - Pro14 2018 : Leinster-Zebre 41-6. La resistenza della formazione italiana dura soltanto un tempo : Le Zebre reggono un tempo, poi il Leinster dilaga e chiude 41-6 nel match giocato a Dublino e valido per il Pro 14 di Rugby. Gli irlandesi rafforzano il primo posto nella conference 2 in attesa di Scarlets-Glasgow a soli due turni dal termine della regular season, mentre le Zebre sono sempre ultime a quota 22 punti nella conference 1. Subito avanti i padroni di casa grazie alla meta Lowe al 13′ trasformata da Byrne, poi Canna accorcia da ...

Rugby - Pro14 2018 : Southern Kings-Benetton Treviso 35-36. Bel successo esterno dei veneti : Benetton Treviso corsara in Sudafrica nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby: i trevigiani passano per 35-36 in casa dei Southern Kings al termine di una partita scoppiettante. veneti quasi sempre avanti, con qualche brivido nei minuti finali: bonus offensivo per la franchigia italiana, doppio bonus per gli avversari. Inizio di Treviso, che va in meta già al 3′ con Baravalle, ma Banks non trasforma. Passano altri 3′ e Lazzaroni ...

