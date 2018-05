Leu | assemblea approva documento | parte fase costituente

Verso l’assemblea - Leu diviso tra scissioni e ipotesi congresso : Possibile e SI temono blitz : Domani a Roma si prevede un'assemblea di LeU ad alta tensione: il rischio rotture si fa sempre più concreto, qualora prevalga la linea di Mdp: Speranza spinge per l'inizio immediato della fase congressuale. Ma Sinistra italiana e Possibile non ci stanno, e temono di venire sacrificati sull'altare di un progetto, quello del partito unico, imposto dall'alto.Continua a leggere

Leu verso l’assemblea nazionale il 26 maggio. Mdp : “Facciamo un partito unico” : È tensione all'interno della compagine alla sinistra del Pd. Il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha convocato l'assemblea nazionale il prossimo 26 maggio. Articolo 1 -Mdp spinge per la formazione di un partito unico, ma Possibile e Sinistra italiana frenano, e chiedono che la discussione sia aperta e non predeterminata a tavolino.Continua a leggere

Leu : 14-15 aprile assemblea nazionale sinistra italiana : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “Per affrontare i nodi del dopo elezioni politiche si terrà a Roma sabato 14 e domenica 15 aprile 2018, l’ assemblea nazionale di sinistra italiana”. Si legge in una nota. I lavori della prima giornata sabato 14 aprile avranno inizio alle ore 10.30 e si concluderanno alle ore 19 circa presso il Centro Congressi Frentani, in Via dei Frentani, 4. Mentre Domenica 15 aprile l’assemblea ...