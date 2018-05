Como : autista Tir contromano in autostrada - patente ritirata : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - L'autista di un tir ha fatto un'inversione di marcia in autostrada e per lui è scattato il ritiro della patente e una multa. I poliziotti della Stradale di Como, in servizio al Centro operativo autostradale, ieri, giovedì 24 maggio, hanno notato le immagini riprese dall