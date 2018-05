Nadal re di Roma e del mondo | batte Zverev e torna n 1 della classifica mondiale

Nadal torna il re di Roma : Zverev ko due set a uno : Dopo aver vinto in maniera perentoria il primo set, lo spagnolo si è fatto battere con lo stesso parziale nel secondo set dove Zverev ha davvero messo sotto il numero uno del mondo. Nel terzo set ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Rafael Nadal - manna caduta dal cielo. Elina Svitolina - back to back da sogno : Gli Internazionali d’Italia conclusi oggi al Foro Italico hanno visto l’ottavo sigillo dell’iberico Rafael Nadal, al termine di una partita che ha racchiuso tre sfide in una, ed il back to back dell’ucraina Elina Svitolina, che centra nuovamente il successo nel remake dell’atto conclusivo della scorsa edizione. Ad una settimana dal Roland Garros, proprio al termine del torneo che delinea il ranking utile a ...

INTERNAZIONALI TENNIS. E' ancora Nadal il 'Re' di Roma : lo spagnolo conquista l'ottavo trofeo nella capitale : Grazie alla gente, questo è uno degli eventi più belli del mondo, ci vediamo l'anno prossimo'. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'articolo è vietata. I trasgressori ...

VIDEO Rafael Nadal vince gli Internazionali di Roma! Sconfitto Zverev a Roma - partita stellare con la pioggia : Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d’Italia 2018 di tennis sconfiggendo Alex Zverev nella Finale giocata al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo si è imposto per l’ottava volta in carriera sulla terra rossa della capitale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto Alessio Marini) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Nadal ancora re di Roma : (AdnKronos) – Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d’Italia battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-3. Il mancino spagnolo, numero 2 della classifica mondiale e primo favorito del tabellone in due ore e nove minuti si è imposto sul tedesco, numero 3 della classifica mondiale e secondo favorito del tabellone, nonché campione in carica, alla quinta sconfitta in altrettante sfide con il maiorchino. Con il trionfo ...

Nadal 8° re di Roma : Rafael Nadal batte Alexander Zverev nella finale degli Internazionali Bnl d'Italia con il punteggio di 6-1 1-6 6-3 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Il tennista maiorchino conquista così il suo ottavo ...

Nadal ancora re di Roma : ... che grazie a questo successo, a cinque anni di distanza dal precedente, lunedì tornerà numero 1 del mondo scavalcando di nuovo in vetta alla classifica Roger Federer. Svitolina fa il bis a Roma

Internazionali tennis Roma - Nadal re per l'ottava volta. Svitolina concede il bis : Lo spagnolo ha battuto Alexander Zverev: torna numero 1 nel ranking Atp superando Roger Federer. L'ucraina ha sconfitto in finale, come l'anno scorso, la numero uno al mondo Simona Halep con un netto 6-0 5-4

Tennis - Internazionali d'Italia : Nadal ancora re di Roma - battuto Zverev : Primo set vinto da Zverev contro Nadal sulla terra rossa, oltre che grande motivo di spinta per il terzo giocatore al mondo. Finale in cui entra in scena prepotentemente il meteo, con la pioggia che ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Nadal Re per l'ottava volta al Foro. Rafa torna n°1 del ranking : Nadal, che ha perso appena due set al Foro Italico, tornerà da lunedì numero 1 del mondo , spodestando nuovamente Roger Federer, che aveva approfittato dell'eliminazione del maiorchino ai quarti di ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’ottava meraviglia di Rafael Nadal! La pioggia aiuta lo spagnolo - Alexander Zverev costretto alla resa : Rafael Nadal vince per l’ottava volta gli Internazionali d’Italia di tennis: a Roma lo spagnolo batte in finale il tedesco Alexander Zverev, campione uscente, per 6-1 1-6 6-3 in una partita che più volte ha cambiato padrone. Dopo oltre due ore di battaglia il maiorchino è uscito vincitore anche grazie ad una lunga pausa per pioggia, durata 50 minuti, che indubbiamente ha agevolato l’iberico, che domani tornerà ufficialmente ...

Tennis - Nadal vince Roma per l'8a volta : 19.33 Rafa Nadal riconquista Roma (non vinceva dal 2013). Lo spagnolo si aggiudica il titolo del Foro per l'8a volta battendo in finale il tedesco Alex Zverev, campione uscente, con il punteggio di 61 16 63, 2h09' di gioco. Break in apertura di Zverev, poi Nadal mette in fila sei giochi di fila. Dominio del tedesco nel secondo set. Nel terzo, break di Zverev che vola 3-1, ma arriva la pioggia. Si gioca un game e lungo stop di 50 minuti. Alla ...

Internazionali d’Italia – Nadal fa la danza della pioggia e batte Zverev : Rafa re di Roma - torna numero 1 : Rafa Nadal batte Alexander Zverev e si laurea campione degli Internazionali d’Italia per l’8ª volta in carriera: lo spagnolo soffre, poi la pioggia gli dà una mano per vincere il terzo set Dopo la vittoria di Elina Svitolina nella finale femminile, lo spettacolo degli Internazionali d’Italia 2018 si conclude con la finale maschile che mette di fronte Alexander Zverev e Rafa Nadal. Un ultimo atto accattivante con il talentino tedesco, ...