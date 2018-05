eurogamer

Il regista e produttore David Leitch parla del film di The Division #TheDivision

(Di sabato 19 maggio 2018) In un'intervista con Screen Rantdeldi Thee di come la pellicola abbia tutte le carte in regola per superare la così detta "maledizione del videogioco" che affligge tutti itratti da videogiochi.Fresco della direzione di Deadpool 2, ilè stato infatti incaricato di portare sul grande schermo niente meno che l'adattamento cinematografico del fenomeno videoludico targato Ubisoft "The", ed il cast vanta già nomi importanti quali Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal."Penso che ci sia questo tipo di maledizione di cui tuttino e penso che in parte, almeno dal mio punto di vista, è dovuto al fatto che in unracconta la sua storia. In un videogioco, tu racconti la storia, voglio dire, tu la controlli e io penso che queste due concezioni siano difficili da correlare. Ma il mondo di Thepone domande davvero complesse ...