Lombardia | Fontana incontra ambasciatore della russo Razov

sportfair

: 'Con questa dirigenza e Rino Gattuso torneremo grandi' Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e grande… - acmilan : 'Con questa dirigenza e Rino Gattuso torneremo grandi' Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e grande… - gianny0162 : RT @LombardiaRussia: Attilio Fontana: L'#ambasciatore Razov mi ha ringraziato pubblicamente per la posizione che Regione Lombardia ha evide… - TerlizziGerardo : RT @notiveri: Così l’ambasciatore di Putin in Italia ringrazia e si gode il successo diplomatico: ?Cominci?a dalla Lombardia? a guida Lega… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Il presidenteRegione, Attilio, hato l’, Sergey, insieme al console generale a Milano Alexander Nurizade. L’ha ringraziato pubblicamente“per la posizione che Regioneha assunto in tema di sanzioni internazionali contro il nostro Paese e mi auguro che i rapporti commerciali tra queste due realtà possano comunque intensificarsi”.si è augurato che le sanzioni possano essere cancellate: “Da parte di Regioneci sono sempre stati rapporti privilegiati con la Federazione Russa e mi auguro che le sanzioni verso il vostro Paese vengano cancellate anche e soprattutto per consentire ai nostri imprenditori di lavorare in Russia, area geografica strategica per sviluppare la propria economia”.Il presidenteRegione e ...