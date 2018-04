Serie A -3 | Juve scudetto con la Roma? In 6 per la lotta salvezza

Blastingnews

: #InterJuve, la #moviola: per #Vecino rosso eccessivo e la #Var non doveva intervenire - Gazzetta_it : #InterJuve, la #moviola: per #Vecino rosso eccessivo e la #Var non doveva intervenire - Gazzetta_it : #Pjanic entra come Baselli: niente 2° giallo come per il granata nel derby #InterJuve - Gazzetta_it : Siparietto #Allegri - #Tagliavento la Procura #Figc acquisisce il video #InterJuve -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Il campionato di #A non è mai stato aperto come quest'anno. A tre giornate dal termine infatti sono ben 15 le squadre ancora inper il proprio obiettivo, segno che il torneo è stato davvero molto incerto. La, con i tre gol rifilati dalla Fiorentina al Napoli VIDEO, si è forse chiusa ma non è detta l'ultima parola, mentre per gli altri obiettivi resta tutto ancora da vedere. Ecco i vari incroci che ci saranno nelle prossime tre settimane di campionato.al vertice: lopuò arrivare aLantus ha di nuovo 4 punti VIDEO di vantaggio sul Napoli, e stavolta la situazione si è nettamente ribaltata. Se i partenopei, dopo lo scontro diretto, potevano sperare in almeno due partite in cui i bianconeri avrebbero potuto perdere punti Inter e, ora potrebbero non bastare. Lainfatti affrontera' un Bologna senza più obiettivi nel ...