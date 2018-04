Roma - mini cuore artificiale salva la vita a una bimba di tre anni : La piccola è affetta da miocardiopatia dilatativa ed è in lista di trapianto di cuore. L'Ospedale Bambino Gesù di Roma ha ottenuto un'autorizzazione straordinaria per l'utilizzo del dispositivo cardiaco

Roma - mini cuore artificiale salva la vita a una bimba di tre anni : La piccola è affetta da miocardiopatia dilatativa ed è in lista di trapianto di cuore. L'Ospedale Bambino Gesù di Roma ha ottenuto un'autorizzazione straordinaria per l'utilizzo del dispositivo cardiaco

Roma - mini cuore artificiale salva bambina di tre anni al Bambino Gesù : È il secondo intervento al mondo dopo quello del 2012, sempre all'Ospedale della Santa Sede. La bimba era affetta da miocardiopatia dilatativa ed è in lista di trapianto di cuore. Ora le sue ...

Mini-cuore artificiale salva la vita ad una bimba di 3 anni a Roma. Il chirurgo : «Una rivoluzione» : ... 'Se le premesse di minore mortalità verranno confermate dai test clinici che inizieranno entro il 2018 in Usa, si tratta di una vera rivoluzione nel mondo dell'assistenza meccanica pediatrica', ha ...

Roma - mini-cuore artificiale salva la vita a bimba di 3 anni : Roma, mini-cuore artificiale salva la vita a bimba di 3 anni Il Bambino Gesù ha ottenuto un'autorizzazione straordinaria per l'utilizzo di un dispositivo miniaturizzato (15mm) di assistenza ventricolare prossimo alla sperimentazione clinica negli Usa. La bimba era affetta da miocardiopatia dilatativa Parole ...

Roma - mini-cuore artificiale salva la vita a bimba di 3 anni - : Il Bambino Gesù ha ottenuto un'autorizzazione straordinaria per l'utilizzo di un dispositivo miniaturizzato , 15mm, di assistenza ventricolare prossimo alla sperimentazione clinica negli Usa. La bimba ...

Un mini-cuore artificiale ha salvato la vita di una bimba di 3 anni al Bambino Gesù di Roma : Un mini-cuore artificiale grande come una batteria stilo ha salvato la vita di una bimba di 3 anni. E' successo all'Ospedale Bambino Gesù, che ha ottenuto un'autorizzazione straordinaria per l'utilizzo di un dispositivo miniaturizzato (15mm) di assistenza ventricolare prossimo alla sperimentazione clinica negli Usa. Èil secondo intervento al mondo dopo quello del 2012, sempre all'Ospedale della Santa Sede. La bimba era affetta da ...

Roma - Abodi : “iniziativa per lo stadio Flaminio” : Avviata la rinascita dello stadio Flaminio a Roma, grazie alla collaborazione fra Istituto del credito sportivo e Roma capitale, e la partecipazione attiva dei volontari. “Ci stiamo impegnando -ha detto il presidente dell’istituto per il credito sportivo Andrea Abodi- insieme ad altri partner per un piano di riqualificazione dell’intera area, è un progetto ambizioso, un sogno che stiamo cercando di realizzare. Lo facciamo in ...

Roma. Borgo - minimarket della droga : Roma. Borgo, minimarket della droga – Un minimarket in Borgo, a Roma, vendeva droga. Era formalmente un minimarket, anche se, di fatto, era diventato un centro di spaccio di stupefacenti in grado di fornire ogni tipo di droga. Ad insospettire i poliziotti del commissariato Borgo, Roma, diretto da Michele Peloso, il fatto che, spesso, chi entrava nel minimarket ne usciva senza avere, in apparenza, acquistato nulla. Dopo alcuni giorni di ...

Roma - Abodi : “iniziativa per lo stadio Flaminio” : Avviata la rinascita dello stadio Flaminio a Roma, grazie alla collaborazione fra Istituto del credito sportivo e Roma capitale, e la partecipazione attiva dei volontari. “Ci stiamo impegnando -ha detto il presidente dell’istituto per il credito sportivo Andrea Abodi- insieme ad altri partner per un piano di riqualificazione dell’intera area, è un progetto ambizioso, un sogno che stiamo cercando di realizzare. Lo facciamo in ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 16ma giornata. Vincono Plebiscito Padova e SIS Roma : Sedicesima giornata per il campionato femminile di A1 di Pallanuoto: tre i match in acqua oggi, visto l’anticipo del mercoledì che ha visto protagonista L’Ekipe Orizzonte Catania, capolista e impegnata in mattinata nell’Eurolega. Vittorie fondamentali per conquistare seconda e terza piazza per Plebiscito Padova e SIS Roma che sfruttano lo stop del Milano e, a due turni dal termine della regular season, sembrano vicinissime a ...

La Roma è SCHICK - l’attaccante può essere l’arma in più : dominio contro la Spal - scatto per il terzo posto [FOTO e VIDEO] : 1/19 LaPresse ...

Roma - Abodi : “iniziativa per lo stadio Flaminio” : Avviata la rinascita dello stadio Flaminio a Roma, grazie alla collaborazione fra Istituto del credito sportivo e Roma capitale, e la partecipazione attiva dei volontari. “Ci stiamo impegnando -ha detto il presidente dell’istituto per il credito sportivo Andrea Abodi- insieme ad altri partner per un piano di riqualificazione dell’intera area, è un progetto ambizioso, un sogno che stiamo cercando di realizzare. Lo facciamo in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la 16^ giornata. Padova-Rapallo per il secondo posto - Roma in agguato : La 16ma giornata del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile vedrà disputarsi sabato 21 alle ore 15.00 tre sole partite, in virtù dell’anticipo giocato mercoledì tra Catania e Milano, vinto dalle etnee per 16-6, e concesso per permettere alla formazione siciliana di disputare la Final Four di Eurolega. In questo turno riposa il Bogliasco, matematicamente certo di accedere alla Final Six che assegna il titolo. Queste tre ...