Una piccola magia? Conoscere se stessi

Galles - rubano l’auto con dentro Una bimba : la piccola muore in un fiume : Galles, rubano l’auto con dentro una bimba: la piccola muore in un fiume La vettura trovata dopo due ore in fondo a un corso d’acqua: inutile la corsa in ospedale per Kiara. Continua a leggere

In tv per cercare la figlia scomparsa. Choc : cosa è emerso. L’intervista ai genitori prende subito Una piega inaspettata - poi - finalmente - la verità sulla piccola Erica. Dramma senza pari : Appelli, anche in tv, per ritrovare Erica, la figlia adottiva di cui si era persa ogni traccia. Solo anni dopo, però, è uscita la verità. verità che nessuno avrebbe potuto mai immaginare guardando i genitori della ragazzina, Sandy e Casey Parsons, seduti sul divano nello studio del noto programma televisivo ‘Dr. Phil’. Sembravano una mamma e un papà amorevoli, ma soprattutto una mamma e un papà disperati e alla ricerca di un ...

“Ti prego respira!”. 3 anni - massacrata di botte. Il dramma di Una famiglia e delle sua piccola - che ora lotta tra la vita e la morte. Il sospetto è terribile : “È stata lei” : Ancora una storia di violenza su minori. L’ennesima. Ma stavolta, se possibile, fa ancora più male. A finire nei guai un baby sitter di 35 anni, accusata di percosse e lesioni gravissime su una bambina di 3 anni che ora lotta tra la vita e la morte. Le speranze di salvarle la vita, dicono i medici, sono poche. Impossibile fare una diagnosi e sapere se e come la piccola Hanna si sveglierà. I traumi multipli riportati infatti potrebbero ...

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...

“Vi dico Una cosa su Sarah”. Sabrina Misseri - eccola oggi : com’è diventata dopo il carcere. E quella rivelazione sulla piccola Scazzi - vittima del caso di Avetrana : Quasi un anno fa la condanna all’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, ritenute responsabili dell’omicidio di Sarah Scazzi. La ragazza, stando alle ricostruzioni degli investigatori che si erano occupati di un caso che aveva particolarmente scosso l’Italia, era stata uccisa e poi gettata in un pozzo cisterna ad Avetrana, in Puglia, il 26 agosto del 2010. Sul nome degli autori del crimine secondo il giudice non ...

La piccola Aurora stroncata a 16 mesi da Una malattia : paese sotto choc : RIPE SAN GINESIO - Lutto per la morte di Aurora Lombi, una bimba di soli 16 mesi. La piccola, che aveva problemi di salute fin dalla nascita, è deceduta all?ospedale di Macerata....

“Non respira… presto in ospedale!”. Genitori disperati : Una corsa contro il tempo. In preda al panico corrono al pronto soccorso - la loro piccola di 5 mesi sta malissimo : “Siamo pieni” - dicono i medici e li mandano via. Poi vanno dal pediatra e anche lì è un ‘no’. Nessuno merita Una fine del genere : La loro bambina appena nata stava male, respirava a fatica così Tessa e il compagno Cody hanno deciso di portarla in ospedale. La coppia non avrebbe mai pensato che per la loro Blayke Hay-McAllister sarebbe stata la fine. A sole cinque settimane di vita la bimba ha detto addio alla vita prematuramente. I fatti si sono svolti a Miramichi, una cittadina canadese, dove i medici hanno ritenuto opportuno rimandare a casa la famiglia. Tutto ha ...

Addio alla piccola Millie - muore a 2 anni dopo Una giornata a giocare nella neve : Addio alla piccola Millie, muore a 2 anni dopo una giornata a giocare nella neve La piccola ha trascorso la giornata giocando nella neve poi improvvisamente le sue condizioni sono peggiorate e poche ore dopo era attaccata ad una macchina di supporto vitale.Continua a leggere La piccola ha trascorso la giornata giocando nella neve poi […] L'articolo Addio alla piccola Millie, muore a 2 anni dopo una giornata a giocare nella neve è su NewsGo.

Il Segreto/ Una donna misteriosa salva la vita alla piccola Juanita (Anticipazioni 5 marzo) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 5 marzo: una donna misteriosa salva Juanita che rischia di essere investita da un camion sotto gli occhi sconvolti di Nicolas.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Lutto Astori - Dybala : 'Eri Una bella persona - penso alla piccola Vittoria' : Il mondo del calcio racconta che bella persona era Davide Astori. In questa tragedia il mio pensiero alla famiglia e alla piccola Vittoria. Un post condiviso da Paulo Dybala , @pauloDybala, in data: ...

Una vita tra il calcio - la compagna Francesca e la piccola Vittoria : chi è Davide Astori - il capitano della Fiorentina stroncato da un arresto cardiocircolatorio : Dieci anni nel grande calcio, conditi da 14 presenze in nazionale e il bronzo alla Confederation Cup del 2013: Davide Astori, scomparso improvvisamente all'età di 31 anni, era il capitano della Fiorentina, la squadra in cui giocava da tre anni.Davide lascia la compagna, Francesca Fioretti, nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello 9 e a Pechino Express. Francesca aveva poi deciso di lasciare il mondo dello spettacolo ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision / Dopo “Non mi avete fatto niente” la richiesta di Una piccola fan : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018, "Non mi avete fatto niente" cambierà le sorti della famosa manifestazione musicale? Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:55:00 GMT)

Leopoli - Una delle più belle città d’Europa : la piccola Parigi ucraina è Una meta tutta da scoprire [GALLERY] : 1/10 ...

“Luridi - a cosa costringevano la loro piccola”. Una vita distrutta a soli 9 anni. Sotto gli occhi di mamma e papà - impassibili - ecco cosa doveva fare questa bambina - troppo ingenua per ribellarsi a un orrore così grande. L’Italia schifata di fronte a un caso atroce - incommentabile : Una storia talmente orribile da non sembrare vera, quella di una coppia di genitori che faceva prostituire la figlia di soli nove anni: con l’accusa di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile sono stati arrestati dai carabinieri il padre e la madre della piccola vittima. I fatti, terribili, si sono svolti in un paesino del palermitano. In manette, oltre alla madre e al padre che si sono resi protagonisti di un ...