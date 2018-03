Fdi | Salvini guidi Senato | poi premier

Fdi moltiplica voti e seggi Meloni : Salvini premier : Nessun inciucio. Giorgia Meloni, forte di un risultato elettorale che ha visto crescere Fratelli d'Italia più del 100 per cento in voti assoluti e aumentare i propri parlamentari del 500 per cento con un balzo in avanti che le fa raggiungere l'obiettivo minimo del 5 per cento fissato in campagna elettorale, ribadisce che «non ci saranno i voti di FdI per un governo diverso dalla coalizione di centrodestra presentata agli ...