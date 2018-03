Serie A 2018 | Udinese-Sassuolo 1-2 | scatto salvezza dei neroverdi | decide Sensi

Nuoto di fondo - World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri è quinto a Doha - Ruffini chiude terzo : Gregorio Paltrinieri è quinto al suo esordio nelle World Series in acque libere (ex World Cup). Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero ha concluso la 10 km di Doha con il crono di 1:52:43.10 in un arrivo allo sprint che ha visto prevalere il campione olimpico di Rio 2016 Ferry Weertman con il tempo di 1:52:41.60 a precedere il francese David Aubry (1:52:42.50) ed il nostro Simone Ruffini, detentore della Coppa del Mondo ...

Consigli Fantacalcio 29a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 29a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 29a ...

Probabili formazioni Lazio-Bologna - Serie A 29^ giornata 18-03-2018 : Si affronteranno nel posticipo serale allo stadio Olimpico di Roma la lazio di Inzaghi ed il Bologna di Donadoni, due squadre dai destini diversi ma alla caccia di tre punti importanti. I biancocelesti dopo il passaggio del turno in Europa League vogliono tornare alla vittoria anche in campionato, che manca da qualche giornata. Il mister è fiducioso che la squadra possa ripetere la prestazione di giovedì anche con qualche elemento stanco, ...

Probabili Formazioni 29a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 29.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 29.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 ha passato il giro di boa da un po e la Juventus campione d’Italia in carica sta ancora lottando […]

Tuffi - World Series Fuji 2018 : solito dominio cinese. Bertocchi-Verzotto settimi : Anche nell’ultima giornata delle World Series di Tuffi a Fuji è stato confermato il dominio della Cina. Anche nella seconda tappa stagionale i cinesi hanno vinto tutte le gare, replicando la stessa supremazia vissuta la scorsa settimana a Pechino. Doppietta nel gara femminile dai 3 metri. Successo per Shi Tingmao davanti alla connazionale Wang Han. Una prova dominata da Shi, che si è imposta con 388.05 punti, precedendo la compagna di ...

Nuoto di fondo - l’esordio di Paltrinieri nelle World Series 2018 : “Sono carico - non vedo l’ora di gareggiare” : Quest’oggi alle 13.30 locali (le 11.30 italiane) Gregorio Paltrinieri si tufferà nelle acque di Doha per la prima tappa della World Series Fina in acque libere. Un test probante per il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero che dovrà vedersela con avversari super qualificati come il campione olimpico a Rio 2016 e mondiale a Budapest 2017 Ferry Weertman, la medaglia di bronzo olimpica e doppio oro mondiale ...

Probabili Formazioni Verona-Atalanta Serie A 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Verona-Atalanta, 29^ Giornata di Serie A, 18-03-2018 alle ore 15:00. Pecchia ritrova Romulo dopo la squalifica, nella Dea rischia un acciaccato Gomez. Il Verona ospita l’Atalanta al Bentegodi per un match valido per la 29esima giornata di Serie A. Il match andrà in scena alle 15:00 di domenica 18 marzo, in palio punti importanti per salvezza ed Europa. Dopo due vittorie di fila, gli uomini di Pecchia scenderanno ...

Probabili Formazioni Milan-Chievo Verona - Serie A 29^ giornata 18/03/2018 : Dopo l’uscita dall’Europa League per mano dell’Arsenal, il Milan cerca continuità in campionato per avvicinarsi ancora di più alla zona Champions, e spera in un passo falso dell’Inter. I rossoneri ospiteranno dunque il Chievo, squadra che ultimamente ha perso certezze e molte partite. Il match è fissato alle ore 15:00 di Domenica 18 Marzo, sarà una partita dalle grandi emozioni. La squadra di Gattuso nelle ultime 5 ...

Probabili Formazioni Crotone-Roma - Serie A 18-03-2018 : Dopo le magiche notti europee, è tempo di tornare alle sfide di casa nostra, alla Serie A. Domenica pomeriggio alle ore 15 all’Ezio Scida andrà in scena la sfida Crotone-Roma, valevole per la 29° Giornata di Serie A. Entrambe le Formazioni arrivano da un momento di rara euforia, un elemento che potrebbe poi influire sul campo, favorendo bel gioco e una partita combattuta ed equilibrata. I padroni di casa infatti sono reduci da una ...

Probabili Formazioni Sampdoria-Inter - 29° giornata di Serie A - 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Sampdoria-Inter, match valido per la 29° giornata di Serie A in programma alle ore 12.30 di Domenica 18 Marzo 2018. L’Inter arriva a questa sfida di Genova, con l’assoluto bisogno di vincere. Infatti i nerazzurri non possono permettersi di perdere altro terreno dalla quarta in classifica. Hanno una partita in meno, il derby non disputato con il Milan, per via della tragica scomparsa di Astori. La ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - se MediaPro modifica pacchetti nuova consultazione : Non solo a Sky e Mediaset, MediaPro conta di distribuire i Diritti tv ad almeno una compagnia telefonica e a un operatore Ott, quelli che trasmettono on demand su Internet. La società spagnola ha iniziato le trattative da qualche settimana e ora può definire i pacchetti, dopo il via libera dell'Antitrust all'operazione che frutterà 1 miliardo e 50 milioni di euro a stagione per il prossimo triennio alla Lega. «È ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Pink Sport Time 13 15 4 1 10 13 35 -22 10. Ravenna Woman 11 15 2 5 8 17 29 -18 11. Sassuolo 10 15 3 1 11 12 27 -15 12. Empoli Ladies 8 15 2 2 11 9 36 -27 CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE ...

