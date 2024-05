Novak Djokovic finalmente parla | Ecco come sto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 11 maggio 2024)ha tranquillizzato i suoi fan dopo l’incidente avvenuto ieri sera agli Internazionali d’Italia. Dopo aver vinto il match d’esordio contro Moutet, il numero uno al mondo è stato colpito alla testa da una borraccia mentre salutava i tifosi, cadendo a terra e rimanendo sanguinante. Le immagini dell’incidente hanno destato preoccupazione tra gli appassionati, ma si è presto chiarito che si trattava di un incidente fortuito. A rassicurare ulteriormente i fan è stato lo stesso, che ha diffuso un messaggio sui social: “Grazie per i vostri messaggi. È stato un incidente, sto bene e sto riposando in hotel con il ghiaccio in testa. Ci vediamo tutti domenica”. La rassicurazione diè stata accolta con sollievo dai suoi sostenitori, che temevano conseguenze più gravi per il campione ...